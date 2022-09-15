https://ria.ru/20220915/ipoteka-1816991021.html

Воробьев: почти тысяча жителей Подмосковья оформили IT-ипотеку

Воробьев: почти тысяча жителей Подмосковья оформили IT-ипотеку - РИА Новости, 15.09.2022

Воробьев: почти тысяча жителей Подмосковья оформили IT-ипотеку

Почти тысяча жителей Московской области оформили льготную ипотеку для IT-специалистов, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:21

2022-09-15T14:21

2022-09-15T14:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Почти тысяча жителей Московской области оформили льготную ипотеку для IT-специалистов, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по IT-ипотеке на данный момент - 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома."В сфере информационных технологий у нас порядка 30 тысяч специалистов. Преимущественно это молодые люди, для которых жилищный вопрос - номер один. Ипотеку со ставкой 5% уже получили 978 ИТ-специалистов на общую сумму более 2,2 миллиардов рублей", – приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

https://ria.ru/20220914/podmoskove-1816658029.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев