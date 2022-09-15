Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: почти тысяча жителей Подмосковья оформили IT-ипотеку - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220915/ipoteka-1816991021.html
Воробьев: почти тысяча жителей Подмосковья оформили IT-ипотеку
Воробьев: почти тысяча жителей Подмосковья оформили IT-ипотеку - РИА Новости, 15.09.2022
Воробьев: почти тысяча жителей Подмосковья оформили IT-ипотеку
Почти тысяча жителей Московской области оформили льготную ипотеку для IT-специалистов, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:21
2022-09-15T14:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770954929_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_6338de9a9979808f92694fe1b28b8227.jpg
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Почти тысяча жителей Московской области оформили льготную ипотеку для IT-специалистов, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по IT-ипотеке на данный момент - 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома."В сфере информационных технологий у нас порядка 30 тысяч специалистов. Преимущественно это молодые люди, для которых жилищный вопрос - номер один. Ипотеку со ставкой 5% уже получили 978 ИТ-специалистов на общую сумму более 2,2 миллиардов рублей", – приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20220914/podmoskove-1816658029.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770954929_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b0d083abcd4516ea7a165357a9886e99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
14:21 15.09.2022
 

Воробьев: почти тысяча жителей Подмосковья оформили IT-ипотеку

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМолодые люди смотрят на макет дома
Молодые люди смотрят на макет дома - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Молодые люди смотрят на макет дома
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Почти тысяча жителей Московской области оформили льготную ипотеку для IT-специалистов, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по IT-ипотеке на данный момент - 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.
"В сфере информационных технологий у нас порядка 30 тысяч специалистов. Преимущественно это молодые люди, для которых жилищный вопрос - номер один. Ипотеку со ставкой 5% уже получили 978 ИТ-специалистов на общую сумму более 2,2 миллиардов рублей", – приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Читайте также:

 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала