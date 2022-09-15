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В Киеве пообещали наказывать за распространение военной информации - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/info-1817017192.html
В Киеве пообещали наказывать за распространение военной информации
В Киеве пообещали наказывать за распространение военной информации - РИА Новости, 15.09.2022
В Киеве пообещали наказывать за распространение военной информации
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила в четверг, что граждане, распространяющие в социальных сетях секретные данные о планировании военных операций,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:36
2022-09-15T15:36
специальная военная операция на украине
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила в четверг, что граждане, распространяющие в социальных сетях секретные данные о планировании военных операций, будут наказываться по закону."По должности только ограниченный круг лиц имеет доступ к государственной тайне наивысшей степени секретности. Некоторые корреспонденты соцсетей пишут о деталях планирования военных операций и принятия решений так, … будто у них есть законное разрешение это распространять. Если произойдет несанкционированная утечка информации – будем реагировать в соответствии с законом", - написала Маляр в своем Telegram-канале.По ее словам, сейчас "какая-то часть тайной информации" законным путем оперативно приобретает статус доступной и обнародуется. При этом чиновник отметила, что лично бы обратилась в правоохранительные органы, чтобы найти тех, кто "сливает" гостайну.
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киев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире
15:36 15.09.2022
 
В Киеве пообещали наказывать за распространение военной информации

Замминистра обороны Украины Маляр: за утечки военной информации в соцсети будут наказывать

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий армии Украины
Военнослужащий армии Украины - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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Военнослужащий армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила в четверг, что граждане, распространяющие в социальных сетях секретные данные о планировании военных операций, будут наказываться по закону.
"По должности только ограниченный круг лиц имеет доступ к государственной тайне наивысшей степени секретности. Некоторые корреспонденты соцсетей пишут о деталях планирования военных операций и принятия решений так, … будто у них есть законное разрешение это распространять. Если произойдет несанкционированная утечка информации – будем реагировать в соответствии с законом", - написала Маляр в своем Telegram-канале.
По ее словам, сейчас "какая-то часть тайной информации" законным путем оперативно приобретает статус доступной и обнародуется. При этом чиновник отметила, что лично бы обратилась в правоохранительные органы, чтобы найти тех, кто "сливает" гостайну.
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