https://ria.ru/20220915/info-1817017192.html

В Киеве пообещали наказывать за распространение военной информации

В Киеве пообещали наказывать за распространение военной информации - РИА Новости, 15.09.2022

В Киеве пообещали наказывать за распространение военной информации

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила в четверг, что граждане, распространяющие в социальных сетях секретные данные о планировании военных операций,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:36

2022-09-15T15:36

2022-09-15T15:36

специальная военная операция на украине

киев

украина

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила в четверг, что граждане, распространяющие в социальных сетях секретные данные о планировании военных операций, будут наказываться по закону."По должности только ограниченный круг лиц имеет доступ к государственной тайне наивысшей степени секретности. Некоторые корреспонденты соцсетей пишут о деталях планирования военных операций и принятия решений так, … будто у них есть законное разрешение это распространять. Если произойдет несанкционированная утечка информации – будем реагировать в соответствии с законом", - написала Маляр в своем Telegram-канале.По ее словам, сейчас "какая-то часть тайной информации" законным путем оперативно приобретает статус доступной и обнародуется. При этом чиновник отметила, что лично бы обратилась в правоохранительные органы, чтобы найти тех, кто "сливает" гостайну.

https://ria.ru/20220915/ukraina-1816995354.html

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