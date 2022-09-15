https://ria.ru/20220915/impichment-1816869687.html

В Армении оппозиция подписала документ о начале импичмента Пашиняну

В Армении оппозиция подписала документ о начале импичмента Пашиняну - РИА Новости, 15.09.2022

В Армении оппозиция подписала документ о начале импичмента Пашиняну

Подписи 35 депутатов оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" под документом об импичменте премьер-министру Армении Николу Пашиняну есть, для его... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T00:11

2022-09-15T00:11

2022-09-15T00:19

в мире

никол пашинян

армения

ереван

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ЕРЕВАН, 15 сен - РИА Новости. Подписи 35 депутатов оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" под документом об импичменте премьер-министру Армении Николу Пашиняну есть, для его отстранения от власти нужны 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор", заявил глава фракции "Армения", бывший министр обороны страны Сейран Оганян."Подписи 35 депутатов есть. Но чтобы процесс довести до конца, нужно 18 голосов правящей фракции", - сказал Оганян на митинге противников Пашиняна перед зданием парламента. Он призвал провластных депутатов присоединиться к инициативе.Ранее демонстранты дали депутатам от правящей фракции "Гражданский договор" час, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента Пашиняну.В среду протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Участники акции утверждают, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану. Митинг проходит и у здания правительства.В среду Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции на фоне протестов с требованием его отставки.

https://ria.ru/20220914/armeniya-1816855386.html

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в мире, никол пашинян, армения, ереван