Рейтинг@Mail.ru
В Армении оппозиция подписала документ о начале импичмента Пашиняну - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/impichment-1816869687.html
В Армении оппозиция подписала документ о начале импичмента Пашиняну
В Армении оппозиция подписала документ о начале импичмента Пашиняну - РИА Новости, 15.09.2022
В Армении оппозиция подписала документ о начале импичмента Пашиняну
Подписи 35 депутатов оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" под документом об импичменте премьер-министру Армении Николу Пашиняну есть, для его... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T00:11
2022-09-15T00:19
в мире
никол пашинян
армения
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816439092_0:154:3036:1862_1920x0_80_0_0_f072dfff3454f6d82fd7c85c9684e06a.jpg
ЕРЕВАН, 15 сен - РИА Новости. Подписи 35 депутатов оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" под документом об импичменте премьер-министру Армении Николу Пашиняну есть, для его отстранения от власти нужны 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор", заявил глава фракции "Армения", бывший министр обороны страны Сейран Оганян."Подписи 35 депутатов есть. Но чтобы процесс довести до конца, нужно 18 голосов правящей фракции", - сказал Оганян на митинге противников Пашиняна перед зданием парламента. Он призвал провластных депутатов присоединиться к инициативе.Ранее демонстранты дали депутатам от правящей фракции "Гражданский договор" час, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента Пашиняну.В среду протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Участники акции утверждают, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану. Митинг проходит и у здания правительства.В среду Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции на фоне протестов с требованием его отставки.
https://ria.ru/20220914/armeniya-1816855386.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816439092_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_70dd4993e8dc22ae02bafa7d5e819be2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, никол пашинян, армения, ереван
В мире, Никол Пашинян, Армения, Ереван
00:11 15.09.2022 (обновлено: 00:19 15.09.2022)
 
В Армении оппозиция подписала документ о начале импичмента Пашиняну

Глава фракции "Армения" Оганян: оппозиция подписала документ о начале импичмента Пашиняну

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкНа заседании парламента Армении в Ереване
На заседании парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
На заседании парламента Армении в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 сен - РИА Новости. Подписи 35 депутатов оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" под документом об импичменте премьер-министру Армении Николу Пашиняну есть, для его отстранения от власти нужны 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор", заявил глава фракции "Армения", бывший министр обороны страны Сейран Оганян.
"Подписи 35 депутатов есть. Но чтобы процесс довести до конца, нужно 18 голосов правящей фракции", - сказал Оганян на митинге противников Пашиняна перед зданием парламента. Он призвал провластных депутатов присоединиться к инициативе.
Ранее демонстранты дали депутатам от правящей фракции "Гражданский договор" час, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента Пашиняну.
В среду протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Участники акции утверждают, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану. Митинг проходит и у здания правительства.
В среду Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции на фоне протестов с требованием его отставки.
Акция протеста у здания правительства Армении в Ереване. 14 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 21:57
Противники Пашиняна попытались снести ворота парламента Армении
 
В миреНикол ПашинянАрменияЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала