Вышел трейлер байопика об Уитни Хьюстон

2022-09-15T18:55

2022-09-15T18:55

2022-09-15T18:55

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Сети появился трейлер байопика о легендарной певице и актрисе Уитни Хьюстон — "I wanna dance with somebody". Ролик опубликован на YouTube-канале Sony Pictures. Образ певицы воплотила Наоми Аки. Режиссер — Кейси Леммонс. Сценарист — автор фильма о группе Queen "Богемская рапсодия" Энтони МакКартен. В ролике показано, как из начинающей певицы Уитни превращается в звезду мирового уровня и собирает на свои концерты целые стадионы. В фильме также снимались Стэнли Туччи, Тамара Тюни, Кларк Питерс, Эштон Сандерс, Нафиса Уильямс и другие. Статус звезды закрепился за Хьюстон после премьеры фильма "Телохранитель", в котором она сыграла главную роль и исполнила основные композиции. Песня "I will always love you" из этого проекта стала хитом. Артистка умерла 11 февраля 2012. Ей было 48 лет.Премьера байопика запланирована на 21 декабря 2022 года.

