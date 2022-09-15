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Вышел трейлер байопика об Уитни Хьюстон - РИА Новости, 15.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220915/houston-1817055910.html
Вышел трейлер байопика об Уитни Хьюстон
Вышел трейлер байопика об Уитни Хьюстон - РИА Новости, 15.09.2022
Вышел трейлер байопика об Уитни Хьюстон
В Сети появился трейлер байопика о легендарной певице и актрисе Уитни Хьюстон — "I wanna dance with somebody". Ролик опубликован на YouTube-канале Sony... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:55
2022-09-15T18:55
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Сети появился трейлер байопика о легендарной певице и актрисе Уитни Хьюстон — "I wanna dance with somebody". Ролик опубликован на YouTube-канале Sony Pictures. Образ певицы воплотила Наоми Аки. Режиссер — Кейси Леммонс. Сценарист — автор фильма о группе Queen "Богемская рапсодия" Энтони МакКартен. В ролике показано, как из начинающей певицы Уитни превращается в звезду мирового уровня и собирает на свои концерты целые стадионы. В фильме также снимались Стэнли Туччи, Тамара Тюни, Кларк Питерс, Эштон Сандерс, Нафиса Уильямс и другие. Статус звезды закрепился за Хьюстон после премьеры фильма "Телохранитель", в котором она сыграла главную роль и исполнила основные композиции. Песня "I will always love you" из этого проекта стала хитом. Артистка умерла 11 февраля 2012. Ей было 48 лет.Премьера байопика запланирована на 21 декабря 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, музыка, знаменитости, звезды, уитни хьюстон, queen, sony pictures
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Музыка, Знаменитости, звезды, Уитни Хьюстон, Queen, Sony Pictures
18:55 15.09.2022
 
Вышел трейлер байопика об Уитни Хьюстон

Вышел трейлер байопика об Уитни Хьюстон "I wanna dance with somebody"

© TriStar Pictures (2022)Кадр из трейлера к фильму "Я хочу с кем-нибудь потанцевать"
Кадр из трейлера к фильму Я хочу с кем-нибудь потанцевать
© TriStar Pictures (2022)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Сети появился трейлер байопика о легендарной певице и актрисе Уитни Хьюстон — "I wanna dance with somebody". Ролик опубликован на YouTube-канале Sony Pictures.
Образ певицы воплотила Наоми Аки. Режиссер — Кейси Леммонс. Сценарист — автор фильма о группе Queen "Богемская рапсодия" Энтони МакКартен.
В ролике показано, как из начинающей певицы Уитни превращается в звезду мирового уровня и собирает на свои концерты целые стадионы.
В фильме также снимались Стэнли Туччи, Тамара Тюни, Кларк Питерс, Эштон Сандерс, Нафиса Уильямс и другие.
Статус звезды закрепился за Хьюстон после премьеры фильма "Телохранитель", в котором она сыграла главную роль и исполнила основные композиции. Песня "I will always love you" из этого проекта стала хитом. Артистка умерла 11 февраля 2012. Ей было 48 лет.
Премьера байопика запланирована на 21 декабря 2022 года.
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КультураНовости культурыКино и сериалыМузыкаЗнаменитостизвездыУитни ХьюстонQueenSony Pictures
 
 
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