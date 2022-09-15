04:47 15.09.2022 (обновлено: 10:37 15.09.2022)
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS
© AP Photo / Peter HaleyАмериканская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS
© AP Photo / Peter Haley
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущено шесть ракет, сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03:05 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", — говорится в сообщении.
Стаханов располагается приблизительно в 60 километрах к западу от Луганска.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил России.