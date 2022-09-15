https://ria.ru/20220915/himars-1816879735.html

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 15.09.2022

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущено шесть ракет, сообщили в представительстве... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T04:47

2022-09-15T04:47

2022-09-15T10:37

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 15 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущено шесть ракет, сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03:05 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", — говорится в сообщении.Стаханов располагается приблизительно в 60 километрах к западу от Луганска.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20220914/postradavshie-1816862681.html

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Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, украина