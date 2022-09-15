https://ria.ru/20220915/gruziya-1816859594.html

Грузия зависла над пропастью

Грузия зависла над пропастью - РИА Новости, 15.09.2022

Грузия зависла над пропастью

Грузинские власти до недавнего времени занимали относительно взвешенную — насколько этого можно ожидать от стремящегося в НАТО правительства — позицию в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T08:00

2022-09-15T08:00

2022-09-15T08:07

авторы

ираклий кобахидзе

грузия

россия

нато

верховная рада украины

совет национальной безопасности и обороны украины

тбилиси

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Грузинские власти до недавнего времени занимали относительно взвешенную — насколько этого можно ожидать от стремящегося в НАТО правительства — позицию в отношении российской спецоперации: не вводили санкций, хоть и соблюдали ограничения, установленные США и Евросоюзом.Во вторник лидер партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением, которое в своей абсурдности превосходит собственную же уникальность: он предложил вынести на плебисцит вопрос об открытии второго фронта против России."Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения", — сказал он.Кобахидзе подчеркнул, что Киев неоднократно просил Тбилиси начать военные действия, мотивируя это тем, что сейчас российские войска сосредоточены на Украине. В этот раз к грузинским властям обратился депутат Верховной рады Федор Вениславский. Ранее с аналогичными призывами активнее взяться за "освобождение Абхазии и Южной Осетии" выступали глава СНБО Украины Алексей Данилов, советники главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович, а также депутат Алексей Гончаренко. Да и сам Зеленский высказывался в схожем ключе, чуть ли не обещая вернуть эти земли Тбилиси.В истории едва ли найдутся примеры, когда вопрос об участии в войне решался на плебисците напрямую. Конечно, многие референдумы и выборы приводили к началу боевых действий, но никогда гражданам не давалась возможность самостоятельно высказаться за или против кровопролития.При этом Кобахидзе нисколько не скрывал, что Тбилиси сталкивается с колоссальным давлением в этом вопросе со стороны украинских властей. Более того, он ранее уже жаловался на действия Киева, которые называл прямым шантажом.Стремление Запада столкнуть Грузию в котел войны с Россией если и вызывало у кого-то сомнение, то теперь становится слишком очевидным. В этой связи возникает лишь один вопрос: почему раньше грузинские власти практически сразу давали понять, что ни о каком втором фронте речи быть не может, а теперь вдруг заговорили о том, что решение за народом?За объяснением далеко ходить не надо: буквально в день выступления Кобахидзе в Тбилиси прибыл некто Филип Рикер — заместитель госсекретаря США по Кавказу. Днем ранее он побывал в Ереване, а после Грузии направился в Азербайджан. И обострение, возникшее сразу в двух региональных конфликтах, очень неожиданно совпало с визитом чиновника. Помимо этого, идея о проведении плебисцита о вступлении Грузии в войну обсуждалась и на встрече с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.В эту же копилку сообщения о призывах украинских властей к санкциям против создателя правящей партии — экс-премьера и миллиардера Бидзины Иванишвили, которого до сих пор считают серым кардиналом грузинской политики. Что характерно, американское Агентство по международному развитию в своем докладе пишет, что он продолжает руководить "Грузинской мечтой" и фактически заключил сделку с Кремлем. Естественно, нынешние власти подобные обвинения отвергают. Но Киеву это не мешает действовать по указке своих вашингтонских патронов.Нынешние события вносят ясность и в процессы конца прошлого года, происходившие в Грузии. Именно для активного участия в конфликте Запад и готовил возвращение на родину экс-президента, экс-губернатора Одесской области, знаменитого оратора, близкого друга Арсена Авакова и автора диеты "как похудеть на 30 килограммов" Михаила Саакашвили. Гастролирующий борец с коррупцией и защитник демократии занял бы радикально антироссийскую позицию и попытался бы взять реванш за события 2008 года — для этого его и достали с пыльной антресоли. Но, к счастью для грузинского народа, эти планы реализовать не удалось.Стоит отметить, что заявление о возможности открытия второго фронта в правящей партии поспешили опровергнуть — генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе в среду заявил, что Тбилиси не планирует участвовать в военных действиях и присоединяться к санкциям.Но полагаться на слова в этом деле крайне наивно и опасно — сейчас Россия столкнулась с тем, что Украина оказалась готова к вооруженному противостоянию, при этом Киев активно сотрудничал с НАТО с 2014 года. Поэтому надеяться, что Грузия не занималась тем же с 2008 года, не приходится. Более того, сама подготовка подобного референдума даст как минимум несколько месяцев для обучения ударных частей. И никто не может дать гарантий ни того, что Запад не сможет вынудить Тбилиси провести плебисцит, ни того, что у грузинских граждан хватит благоразумия сделать выбор в пользу мира.Есть еще один важный момент. После войны 1991-1992 годов в Южной Осетии, после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов, да и после событий августа 2008-го в грузинском обществе активно муссировались две идеи. Согласно одной из них, вина за пролитую кровь возлагалась либо на политиков, которые поссорили якобы братские народы, либо на Россию. Другая же предполагала, что абхазы и осетины — просто пришлые народы, которые заняли "исторически грузинские" земли. Эти два представления порой сменяли друг друга, порой — причудливым образом уживались в сознании обычных граждан.Теперь же, если на плебисците примут решение о войне, не только Грузия как страна может забыть о государственности — каждый грузин будет лично ответственен за этот выбор. И когда в Тбилиси окажутся россияне, абхазы и осетины, интересно будет послушать рассказы про Гамсахурдиа, Шеварднадзе и Саакашвили, которые во всем виноваты.

https://ria.ru/20220914/gruziya-1816659703.html

https://ria.ru/20220914/front-1816700859.html

https://ria.ru/20220808/gruziya-1808044677.html

https://ria.ru/20220808/gruziya-1807948540.html

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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авторы, ираклий кобахидзе, грузия, россия, нато, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, тбилиси, федор вениславский, алексей данилов