https://ria.ru/20220909/saakashvili-1815731140.html

В парламенте Грузии заявили, что Саакашвили похудел на 30 килограммов

В парламенте Грузии заявили, что Саакашвили похудел на 30 килограммов - РИА Новости, 09.09.2022

В парламенте Грузии заявили, что Саакашвили похудел на 30 килограммов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили почти за год заключения похудел на 30 килограммов, сообщил депутат парламента Коба Накопия после того, как навестил... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:45

2022-09-09T17:45

2022-09-09T17:45

в мире

михаил саакашвили

грузия

задержание саакашвили в грузии

коба накопия

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ТБИЛИСИ, 9 сен - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили почти за год заключения похудел на 30 килограммов, сообщил депутат парламента Коба Накопия после того, как навестил политика в клинике."Со дня задержания до сегодняшнего дня в целом он сильно похудел, на около 30 килограммов. Ему явно нехорошо, и самочувствие не только требует внимания, но и настораживает. Его нужно перевести в заграничную специализированную клинику, где ему окажут соответствующую помощь", - заявил Накопия журналистам.По мнению депутата, ответственность за состояние Саакашвили лежит на властях. Накопия выразил надежду, что вскоре власти допустят перевод экс-президента за границу.Саакашвили проходит лечение в клинике "Вивамед" в Тбилиси из-за последствий длительной голодовки. Ранее члены его семьи сообщали, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20220817/saakashvili-1810166602.html

https://ria.ru/20220414/gruziya-1783500675.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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