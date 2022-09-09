В парламенте Грузии заявили, что Саакашвили похудел на 30 килограммов
Депутат парламента Грузии Накопия заявил, что Саакашвили похудел на 30 килограммов
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 9 сен - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили почти за год заключения похудел на 30 килограммов, сообщил депутат парламента Коба Накопия после того, как навестил политика в клинике.
"Со дня задержания до сегодняшнего дня в целом он сильно похудел, на около 30 килограммов. Ему явно нехорошо, и самочувствие не только требует внимания, но и настораживает. Его нужно перевести в заграничную специализированную клинику, где ему окажут соответствующую помощь", - заявил Накопия журналистам.
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По мнению депутата, ответственность за состояние Саакашвили лежит на властях. Накопия выразил надежду, что вскоре власти допустят перевод экс-президента за границу.
Саакашвили проходит лечение в клинике "Вивамед" в Тбилиси из-за последствий длительной голодовки. Ранее члены его семьи сообщали, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.