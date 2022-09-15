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В Калужской области возбудили уголовное дело из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 15.09.2022
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В Калужской области возбудили уголовное дело из-за птичьего гриппа
В Калужской области возбудили уголовное дело из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 15.09.2022
В Калужской области возбудили уголовное дело из-за птичьего гриппа
Фермер в Калужской области стал фигурантом уголовного дела после того, как, по версии следствия, распространил на территории нескольких районов птичий грипп, и... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:34
2022-09-15T14:34
происшествия
здоровье - общество
калужская область
курская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Фермер в Калужской области стал фигурантом уголовного дела после того, как, по версии следствия, распространил на территории нескольких районов птичий грипп, и в итоге на убой пришлось отправить 21 тысячу голов домашних птиц, сообщает прокуратура региона.Сообщается, что прокуратуры Бабынинского района Калужской области провела проверку соблюдения ветеринарного законодательства в связи с распространением в регионе птичьего гриппа."Проверкой установлено, что фермер, в период с июня по июль 2022 года, с целью получение прибыли от продажи домашней птицы (ранее закупленной в Курской области, которая с июня 2022 года является неблагополучным регионом по гриппу птиц) осуществил их продажу… на территории Малоярославецкого, Мещовского, Мосальского, Козельского районов", - говорится в сообщении.Прокуратура подчеркивает, что фермер продавал птицу, не имея необходимых ветеринарных документов, он внес заведомо ложные данные в информационную систему ФГИС "Меркурий" (система электронной ветеринарной сертификации – ред.). Кроме того, бизнесмен продавал птицу по ценам на порядок выше закупочных, отмечает прокуратура.Вскоре, по данным прокуратуры, на территории региона были выявлены очаги заражения гриппом домашней птицы, введены ограничительные мероприятия."Был произведен убой домашней птицы на территории указанных районов в количестве около 21 тысячи голов, бюджету Калужской области причинен материальный ущерб. По данному факту… возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 249 УК РФ - нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия", - информирует областное надзорное ведомство.
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происшествия, здоровье - общество, калужская область, курская область, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Калужская область, Курская область, Россия
14:34 15.09.2022
 
В Калужской области возбудили уголовное дело из-за птичьего гриппа

В Калужской области возбудили уголовное дело о распространении птичьего гриппа

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкЦех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике
Цех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Цех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Фермер в Калужской области стал фигурантом уголовного дела после того, как, по версии следствия, распространил на территории нескольких районов птичий грипп, и в итоге на убой пришлось отправить 21 тысячу голов домашних птиц, сообщает прокуратура региона.
Сообщается, что прокуратуры Бабынинского района Калужской области провела проверку соблюдения ветеринарного законодательства в связи с распространением в регионе птичьего гриппа.
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"Проверкой установлено, что фермер, в период с июня по июль 2022 года, с целью получение прибыли от продажи домашней птицы (ранее закупленной в Курской области, которая с июня 2022 года является неблагополучным регионом по гриппу птиц) осуществил их продажу… на территории Малоярославецкого, Мещовского, Мосальского, Козельского районов", - говорится в сообщении.
Прокуратура подчеркивает, что фермер продавал птицу, не имея необходимых ветеринарных документов, он внес заведомо ложные данные в информационную систему ФГИС "Меркурий" (система электронной ветеринарной сертификации – ред.). Кроме того, бизнесмен продавал птицу по ценам на порядок выше закупочных, отмечает прокуратура.
Вскоре, по данным прокуратуры, на территории региона были выявлены очаги заражения гриппом домашней птицы, введены ограничительные мероприятия.
"Был произведен убой домашней птицы на территории указанных районов в количестве около 21 тысячи голов, бюджету Калужской области причинен материальный ущерб. По данному факту… возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 249 УК РФ - нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия", - информирует областное надзорное ведомство.
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