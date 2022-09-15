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Россия была вынуждена защищать свои границы, заявила дочь Че Гевары - РИА Новости, 15.09.2022
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Россия была вынуждена защищать свои границы, заявила дочь Че Гевары
Россия была вынуждена защищать свои границы, заявила дочь Че Гевары - РИА Новости, 15.09.2022
Россия была вынуждена защищать свои границы, заявила дочь Че Гевары
Россия в ситуации с Украиной была вынуждена защищать свои границы, считает старшая дочь всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары Алейда Гевара. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:19
2022-09-15T15:52
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сша
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия в ситуации с Украиной была вынуждена защищать свои границы, считает старшая дочь всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары Алейда Гевара."Они (США - ред.) вооружают границы с Россией, и вы думаете, что русские будут сидеть сложа руки и ничего не делать?" - заявила РИА Новости Гевара.Гевара сравнила нынешнюю ситуацию на Украине с Карибским кризисом 1962 года. Она отметила, что из-за ракет США, размещенных в Турции в 1961 году, чуть не разразилась мировая война. По ее мнению, сегодня США делают то же самое на Украине - "дают ядерное оружие стране, которая может начать войну с другой страной".Эрнесто Че Гевара (1928-1967) - один из лидеров Кубинской революции 1959 года. Был министром промышленности, президентом Национального банка Кубы. От двух жен - перуанки Ильды Гадеа и кубинки Алейды Марч Торрес - у Гевары родились пять детей: три дочери и два сына.
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в мире, украина, россия, сша, куба
В мире, Украина, Россия, США, Куба
15:19 15.09.2022 (обновлено: 15:52 15.09.2022)
 
Россия была вынуждена защищать свои границы, заявила дочь Че Гевары

Гевара: Россия в ситуации с Украиной была вынуждена защищать свои границы

© AP Photo / Javier GaleanoАлейда Гевара
Алейда Гевара - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Javier Galeano
Алейда Гевара. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия в ситуации с Украиной была вынуждена защищать свои границы, считает старшая дочь всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары Алейда Гевара.
"Они (США - ред.) вооружают границы с Россией, и вы думаете, что русские будут сидеть сложа руки и ничего не делать?" - заявила РИА Новости Гевара.
Гевара сравнила нынешнюю ситуацию на Украине с Карибским кризисом 1962 года. Она отметила, что из-за ракет США, размещенных в Турции в 1961 году, чуть не разразилась мировая война. По ее мнению, сегодня США делают то же самое на Украине - "дают ядерное оружие стране, которая может начать войну с другой страной".
Эрнесто Че Гевара (1928-1967) - один из лидеров Кубинской революции 1959 года. Был министром промышленности, президентом Национального банка Кубы. От двух жен - перуанки Ильды Гадеа и кубинки Алейды Марч Торрес - у Гевары родились пять детей: три дочери и два сына.
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