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Россия была вынуждена защищать свои границы, заявила дочь Че Гевары

Россия была вынуждена защищать свои границы, заявила дочь Че Гевары - РИА Новости, 15.09.2022

Россия была вынуждена защищать свои границы, заявила дочь Че Гевары

Россия в ситуации с Украиной была вынуждена защищать свои границы, считает старшая дочь всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары Алейда Гевара. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:19

2022-09-15T15:19

2022-09-15T15:52

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия в ситуации с Украиной была вынуждена защищать свои границы, считает старшая дочь всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары Алейда Гевара."Они (США - ред.) вооружают границы с Россией, и вы думаете, что русские будут сидеть сложа руки и ничего не делать?" - заявила РИА Новости Гевара.Гевара сравнила нынешнюю ситуацию на Украине с Карибским кризисом 1962 года. Она отметила, что из-за ракет США, размещенных в Турции в 1961 году, чуть не разразилась мировая война. По ее мнению, сегодня США делают то же самое на Украине - "дают ядерное оружие стране, которая может начать войну с другой страной".Эрнесто Че Гевара (1928-1967) - один из лидеров Кубинской революции 1959 года. Был министром промышленности, президентом Национального банка Кубы. От двух жен - перуанки Ильды Гадеа и кубинки Алейды Марч Торрес - у Гевары родились пять детей: три дочери и два сына.

https://ria.ru/20220915/kitay-1817009741.html

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в мире, украина, россия, сша, куба