https://ria.ru/20220915/granitsa-1816922321.html

Путин обсудит с Алиевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Путин обсудит с Алиевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 15.09.2022

Путин обсудит с Алиевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе

В Кремле надеются, что группа ОДКБ прибудет на армяно-азербайджанскую границу на этой неделе, эта тема будет обсуждаться на встрече президентов России и... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:10

2022-09-15T11:10

2022-09-15T11:10

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. В Кремле надеются, что группа ОДКБ прибудет на армяно-азербайджанскую границу на этой неделе, эта тема будет обсуждаться на встрече президентов России и Азербайджана, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."На этой неделе, мы надеемся, что инспекционная группа все-таки во главе с (генсеком ОДКБ Станиславом) Засем прибудет на границу с тем, чтобы подготовить потом свой отчет для глав государств ОДКБ. А завтра состоится общение (Владимира Путина) с президентом (Азербайджана Ильхамом) Алиевым, где, разумеется, это будет тоже стоять во главе повестки дня", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, азербайджан, владимир путин, дмитрий песков, ильхам алиев, армения, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе