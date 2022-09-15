https://ria.ru/20220915/granitsa-1816922321.html
Путин обсудит с Алиевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Путин обсудит с Алиевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 15.09.2022
Путин обсудит с Алиевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе
В Кремле надеются, что группа ОДКБ прибудет на армяно-азербайджанскую границу на этой неделе, эта тема будет обсуждаться на встрече президентов России и... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:10
2022-09-15T11:10
2022-09-15T11:10
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. В Кремле надеются, что группа ОДКБ прибудет на армяно-азербайджанскую границу на этой неделе, эта тема будет обсуждаться на встрече президентов России и Азербайджана, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."На этой неделе, мы надеемся, что инспекционная группа все-таки во главе с (генсеком ОДКБ Станиславом) Засем прибудет на границу с тем, чтобы подготовить потом свой отчет для глав государств ОДКБ. А завтра состоится общение (Владимира Путина) с президентом (Азербайджана Ильхамом) Алиевым, где, разумеется, это будет тоже стоять во главе повестки дня", - сказал он журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, азербайджан, владимир путин, дмитрий песков, ильхам алиев, армения, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ильхам Алиев, Армения, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Путин обсудит с Алиевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Песков: президенты Путин и Алиев обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе