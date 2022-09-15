https://ria.ru/20220915/gorodok-1817009373.html
В Чечне построят новый военный городок
В Чечне построят новый военный городок - РИА Новости, 15.09.2022
В Чечне построят новый военный городок
Новый современный военный городок для размещения подразделений, дислоцированных на территории Чечни, будет построен в селе Серноводское, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:10
2022-09-15T15:10
2022-09-15T15:10
безопасность
жилье
тимур иванов
магомед даудов
россия
шали
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771739769_0:67:3404:1982_1920x0_80_0_0_59c215e834462bf958f2c771427f7429.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Новый современный военный городок для размещения подразделений, дислоцированных на территории Чечни, будет построен в селе Серноводское, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ."Проектом предусмотрено проектирование и строительство более 50 объектов. В их числе общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спорткомплекс и так далее. В настоящее время на объекте задействовано 236 человек и 112 единиц техники", - сказали в военном ведомстве.Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа проинспектировал стройку вместе с председателем парламента республики Магомедом Даудовым.Ранее военные строители уже сдали в Чечне ряд жилых домов для военнослужащих и членов их семей в городе Шали и селе Борзой.
https://ria.ru/20220915/uvolnenie-1816986495.html
россия
шали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771739769_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_e8014019dd4ce07baf56cdc56928d1c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, жилье, тимур иванов, магомед даудов, россия, шали, чеченская республика (чечня)
Безопасность, Жилье, Тимур Иванов, Магомед Даудов, Россия, Шали, Чеченская республика (Чечня)
В Чечне построят новый военный городок
В селе Серноводское в Чечне построят новый военный городок для размещения дислоцированных