https://ria.ru/20220915/gorodok-1817009373.html

В Чечне построят новый военный городок

В Чечне построят новый военный городок - РИА Новости, 15.09.2022

В Чечне построят новый военный городок

Новый современный военный городок для размещения подразделений, дислоцированных на территории Чечни, будет построен в селе Серноводское, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:10

2022-09-15T15:10

2022-09-15T15:10

безопасность

жилье

тимур иванов

магомед даудов

россия

шали

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Новый современный военный городок для размещения подразделений, дислоцированных на территории Чечни, будет построен в селе Серноводское, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ."Проектом предусмотрено проектирование и строительство более 50 объектов. В их числе общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спорткомплекс и так далее. В настоящее время на объекте задействовано 236 человек и 112 единиц техники", - сказали в военном ведомстве.Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа проинспектировал стройку вместе с председателем парламента республики Магомедом Даудовым.Ранее военные строители уже сдали в Чечне ряд жилых домов для военнослужащих и членов их семей в городе Шали и селе Борзой.

https://ria.ru/20220915/uvolnenie-1816986495.html

россия

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безопасность, жилье, тимур иванов, магомед даудов, россия, шали, чеченская республика (чечня)