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В Чечне построят новый военный городок - РИА Новости, 15.09.2022
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В Чечне построят новый военный городок
В Чечне построят новый военный городок - РИА Новости, 15.09.2022
В Чечне построят новый военный городок
Новый современный военный городок для размещения подразделений, дислоцированных на территории Чечни, будет построен в селе Серноводское, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:10
2022-09-15T15:10
безопасность
жилье
тимур иванов
магомед даудов
россия
шали
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Новый современный военный городок для размещения подразделений, дислоцированных на территории Чечни, будет построен в селе Серноводское, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ."Проектом предусмотрено проектирование и строительство более 50 объектов. В их числе общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спорткомплекс и так далее. В настоящее время на объекте задействовано 236 человек и 112 единиц техники", - сказали в военном ведомстве.Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа проинспектировал стройку вместе с председателем парламента республики Магомедом Даудовым.Ранее военные строители уже сдали в Чечне ряд жилых домов для военнослужащих и членов их семей в городе Шали и селе Борзой.
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безопасность, жилье, тимур иванов, магомед даудов, россия, шали, чеченская республика (чечня)
Безопасность, Жилье, Тимур Иванов, Магомед Даудов, Россия, Шали, Чеченская республика (Чечня)
15:10 15.09.2022
 
В Чечне построят новый военный городок

В селе Серноводское в Чечне построят новый военный городок для размещения дислоцированных

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Новый современный военный городок для размещения подразделений, дислоцированных на территории Чечни, будет построен в селе Серноводское, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.
"Проектом предусмотрено проектирование и строительство более 50 объектов. В их числе общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спорткомплекс и так далее. В настоящее время на объекте задействовано 236 человек и 112 единиц техники", - сказали в военном ведомстве.
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа проинспектировал стройку вместе с председателем парламента республики Магомедом Даудовым.
Ранее военные строители уже сдали в Чечне ряд жилых домов для военнослужащих и членов их семей в городе Шали и селе Борзой.
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БезопасностьЖильеТимур ИвановМагомед ДаудовРоссияШалиЧеченская республика (Чечня)
 
 
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