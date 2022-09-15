https://ria.ru/20220915/general-1817045772.html

"Где нашли этого клоуна?" Британцы высмеяли заявление генерала США о России

"Где нашли этого клоуна?" Британцы высмеяли заявление генерала США о России - РИА Новости, 15.09.2022

"Где нашли этого клоуна?" Британцы высмеяли заявление генерала США о России

Читатели британского издания Daily Mail сочли абсурдным заявление генерала армии США в отставке Кевина Райана о якобы плане России применить "ядерное оружие". РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:00

2022-09-15T17:00

2022-09-15T17:41

россия

сша

владимир путин

в мире

москва

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail сочли абсурдным заявление генерала армии США в отставке Кевина Райана о якобы плане России применить "ядерное оружие". "Хватит врать. Все нормальные люди понимают, что третью мировую войну собирается развязать безумец в Белом доме", – написал один из комментаторов."Типичный ответ янки", – отметил другой."Бывшие военные отчаянно ждут, чтобы что-то произошло", – написали в комментариях.Кроме того, читатели раскритиковали само издание за цитирование однотипных, ничем не подтвержденных обвинений в адрес Москвы."Информации о ситуации у него не больше, чем у вас или меня,", – отметил пользователь."Где Daily Mail находит этих клоунов для своих сенсационных заголовков?" – поинтересовались в комментариях."Вы буквально почти каждый день публикуете одно и то же. Вы лишь только меняете имя "эксперта"", – написал один из читателей.Президент России Владимир Путин спустя несколько дней после начала в феврале специальной военной операции на Украине перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают ядерное оружие. В Кремле в этой связи неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по его применению. При этом российский лидер неоднократно заявлял, что в ядерной войне не может быть победителей.Глава МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках подобного сценария, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20220905/front-1814377692.html

https://ria.ru/20220915/evropa-1817025089.html

россия

сша

москва

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, сша, владимир путин, в мире, москва