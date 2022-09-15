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"Где нашли этого клоуна?" Британцы высмеяли заявление генерала США о России - РИА Новости, 15.09.2022
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"Где нашли этого клоуна?" Британцы высмеяли заявление генерала США о России
"Где нашли этого клоуна?" Британцы высмеяли заявление генерала США о России - РИА Новости, 15.09.2022
"Где нашли этого клоуна?" Британцы высмеяли заявление генерала США о России
Читатели британского издания Daily Mail сочли абсурдным заявление генерала армии США в отставке Кевина Райана о якобы плане России применить "ядерное оружие". РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:00
2022-09-15T17:41
россия
сша
владимир путин
в мире
москва
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail сочли абсурдным заявление генерала армии США в отставке Кевина Райана о якобы плане России применить "ядерное оружие". "Хватит врать. Все нормальные люди понимают, что третью мировую войну собирается развязать безумец в Белом доме", – написал один из комментаторов."Типичный ответ янки", – отметил другой."Бывшие военные отчаянно ждут, чтобы что-то произошло", – написали в комментариях.Кроме того, читатели раскритиковали само издание за цитирование однотипных, ничем не подтвержденных обвинений в адрес Москвы."Информации о ситуации у него не больше, чем у вас или меня,", – отметил пользователь."Где Daily Mail находит этих клоунов для своих сенсационных заголовков?" – поинтересовались в комментариях."Вы буквально почти каждый день публикуете одно и то же. Вы лишь только меняете имя "эксперта"", – написал один из читателей.Президент России Владимир Путин спустя несколько дней после начала в феврале специальной военной операции на Украине перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают ядерное оружие. В Кремле в этой связи неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по его применению. При этом российский лидер неоднократно заявлял, что в ядерной войне не может быть победителей.Глава МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках подобного сценария, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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россия, сша, владимир путин, в мире, москва
Россия, США, Владимир Путин, В мире, Москва
17:00 15.09.2022 (обновлено: 17:41 15.09.2022)
 
"Где нашли этого клоуна?" Британцы высмеяли заявление генерала США о России

Читатели DM высмеяли слова генерала США Райана о "плане" России применить ядерное оружие

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail сочли абсурдным заявление генерала армии США в отставке Кевина Райана о якобы плане России применить "ядерное оружие".
"Хватит врать. Все нормальные люди понимают, что третью мировую войну собирается развязать безумец в Белом доме", – написал один из комментаторов.
"Типичный ответ янки", – отметил другой.
"Бывшие военные отчаянно ждут, чтобы что-то произошло", – написали в комментариях.
Кроме того, читатели раскритиковали само издание за цитирование однотипных, ничем не подтвержденных обвинений в адрес Москвы.
"Информации о ситуации у него не больше, чем у вас или меня,", – отметил пользователь.
"Где Daily Mail находит этих клоунов для своих сенсационных заголовков?" – поинтересовались в комментариях.
"Вы буквально почти каждый день публикуете одно и то же. Вы лишь только меняете имя "эксперта"", – написал один из читателей.
Президент России Владимир Путин спустя несколько дней после начала в феврале специальной военной операции на Украине перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают ядерное оружие. В Кремле в этой связи неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по его применению. При этом российский лидер неоднократно заявлял, что в ядерной войне не может быть победителей.
Глава МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках подобного сценария, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

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