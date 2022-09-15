https://ria.ru/20220915/gazeta-1816957671.html

Верховный суд отобрал лицензию у сайта "Новой газеты"

Верховный суд отобрал лицензию у сайта "Новой газеты" - РИА Новости, 15.09.2022

Верховный суд отобрал лицензию у сайта "Новой газеты"

Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:54

2022-09-15T12:54

2022-09-15T12:54

общество

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

дмитрий муратов

новая газета

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: иск удовлетворить - прекратить деятельность СМИ", - огласил решение судья. Поводом для обращения в суд стали два упоминания организаций без указания, что они являются иностранными агентами. Роскомнадзор направил редакции два предупреждения. Как указала на заседании представитель Роскомнадзора, закон о СМИ предусматривает в таком случае обращение в суд с иском о прекращении деятельности. "Предшествующее добросовестное поведение не оправдывает и не исключает допущенных нарушений", - отметила юрист.Представитель "Новой газеты" указал, что первое нарушение носило формальный, технический и явно неумышленный характер, а после предупреждения ошибку исправили. Во втором случае маркировки не было, так как суд исключил организацию из списка иноагентов (впоследствии это решение было отменено и статус вернули). Прекращение деятельности он назвал несоразмерным наказанием.Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов в суде рассказал о 30-летней истории газеты, напомнил, что издание и так на год приостановило деятельность, и предложил ограничиться штрафом. "Это решение лишит людей рабочих мест, а читателей - права на информацию", - отметил он.Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета". Поводом для лишения издания лицензии стал тот факт, что еще в 2006 году оно не представило в Роскомнадзор свой обновленный устав после смены учредителя, как это предписано законом.Между тем де-факто "Новая газета" приостановила работу еще в марте этого года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ. Ведомство отмечало, что основанием для вынесения предупреждения послужил факт распространения на сайте "Новой газеты" материала, содержащего упоминание организации-иноагента без надлежащей маркировки.Впоследствии уехавшие из России журналисты "Новой газеты" создали под тем же брендом новый проект под названием "Новая газета. Европа". Подчеркивалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически". Главред нового издания Кирилл Мартынов* сейчас признан в России СМИ-иноагентом.* СМИ-иноагент

https://ria.ru/20220907/premii-1815092959.html

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россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий муратов, новая газета