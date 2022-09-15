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Норвегия предостерегла Европу от введения лимита цен на газ - РИА Новости, 15.09.2022
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Норвегия предостерегла Европу от введения лимита цен на газ
Норвегия предостерегла Европу от введения лимита цен на газ - РИА Новости, 15.09.2022
Норвегия предостерегла Европу от введения лимита цен на газ
Постоянный заместитель министра нефти и энергетики Норвегии Андреас Эриксен считает, что лимит цен на газ может привести к усугублению энергетического кризиса в РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:43
2022-09-15T17:43
россия
норвегия
европа
экономика
в мире
природный газ
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Постоянный заместитель министра нефти и энергетики Норвегии Андреас Эриксен считает, что лимит цен на газ может привести к усугублению энергетического кризиса в Европе.По его словам, власти Норвегии скептически относятся к введению потолка цен на газ."В первую очередь, потому что основная проблема в Европе на данный момент - нехватка энергоресурсов. И лимит на цены не решает ее. Напротив, он может усугубить кризис, что приведет к высокому спросу на рынке и введению различных мер нормирования, которых еще не было", - заявил Эриксен в интервью телеканалу CNN.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ограничить цены на нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ. Уровень предельной цены на российскую нефть пока не утвержден. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.Позже президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20220915/spg-1816877048.html
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россия, норвегия, европа, экономика, в мире, природный газ
Россия, Норвегия, Европа, Экономика, В мире, Природный газ
17:43 15.09.2022
 
Норвегия предостерегла Европу от введения лимита цен на газ

Минэнерго Норвегии: лимит цен на газ может привести к усугублению энергокризиса в Европе

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Постоянный заместитель министра нефти и энергетики Норвегии Андреас Эриксен считает, что лимит цен на газ может привести к усугублению энергетического кризиса в Европе.
По его словам, власти Норвегии скептически относятся к введению потолка цен на газ.
"В первую очередь, потому что основная проблема в Европе на данный момент - нехватка энергоресурсов. И лимит на цены не решает ее. Напротив, он может усугубить кризис, что приведет к высокому спросу на рынке и введению различных мер нормирования, которых еще не было", - заявил Эриксен в интервью телеканалу CNN.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ограничить цены на нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ. Уровень предельной цены на российскую нефть пока не утвержден. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.
Позже президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

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