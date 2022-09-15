https://ria.ru/20220915/gaz-1817059769.html

Норвегия предостерегла Европу от введения лимита цен на газ

Норвегия предостерегла Европу от введения лимита цен на газ - РИА Новости, 15.09.2022

Норвегия предостерегла Европу от введения лимита цен на газ

Постоянный заместитель министра нефти и энергетики Норвегии Андреас Эриксен считает, что лимит цен на газ может привести к усугублению энергетического кризиса в РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:43

2022-09-15T17:43

2022-09-15T17:43

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Постоянный заместитель министра нефти и энергетики Норвегии Андреас Эриксен считает, что лимит цен на газ может привести к усугублению энергетического кризиса в Европе.По его словам, власти Норвегии скептически относятся к введению потолка цен на газ."В первую очередь, потому что основная проблема в Европе на данный момент - нехватка энергоресурсов. И лимит на цены не решает ее. Напротив, он может усугубить кризис, что приведет к высокому спросу на рынке и введению различных мер нормирования, которых еще не было", - заявил Эриксен в интервью телеканалу CNN.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ограничить цены на нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ. Уровень предельной цены на российскую нефть пока не утвержден. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.Позже президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20220915/spg-1816877048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, норвегия, европа, экономика, в мире, природный газ