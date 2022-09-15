https://ria.ru/20220915/gaz-1816990752.html

Цена газа в Европе будет формироваться рыночным способом, заявил Новак

Цена газа в Европе будет формироваться рыночным способом, заявил Новак - РИА Новости, 15.09.2022

Цена газа в Европе будет формироваться рыночным способом, заявил Новак

Вице-премьер Александр Новак, говоря об идее "потолка цен" на российские энергоресурсы в Европе и попытках ввести налог на сверхприбыль для компаний, заявил,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:20

2022-09-15T14:20

2022-09-15T14:26

экономика

александр новак

европа

россия

цены на нефть

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак, говоря об идее "потолка цен" на российские энергоресурсы в Европе и попытках ввести налог на сверхприбыль для компаний, заявил, что цена на газ будет формироваться рыночным способом, контракты РФ по поставкам газа в Европу долгосрочные и другие решения на формирование цен не повлияют."Цена на газ будет формироваться рыночным способом. Исходя из баланса спроса и предложения", - сказал он журналистам.Новак отметил, что речь идет о спотовых поставках. Что касается трубопроводного транспорта, то мы руководствуемся условиями контрактов на долгосрочной основе, добавил он."В основном наши контракты по поставкам газа в Европу, они долгосрочные с формулой контракта, поэтому те решения, которые будут приниматься по изъятию сверхприбыли у компаний, которые сегодня зарабатывают на европейском рынке, они не будут иметь никакого отношения к формированию цен", - сказал он.

https://ria.ru/20220914/kartel-1816712712.html

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экономика, александр новак, европа, россия, цены на нефть