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Цена газа в Европе будет формироваться рыночным способом, заявил Новак - РИА Новости, 15.09.2022
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Цена газа в Европе будет формироваться рыночным способом, заявил Новак
Цена газа в Европе будет формироваться рыночным способом, заявил Новак - РИА Новости, 15.09.2022
Цена газа в Европе будет формироваться рыночным способом, заявил Новак
Вице-премьер Александр Новак, говоря об идее "потолка цен" на российские энергоресурсы в Европе и попытках ввести налог на сверхприбыль для компаний, заявил,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:20
2022-09-15T14:26
экономика
александр новак
европа
россия
цены на нефть
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак, говоря об идее "потолка цен" на российские энергоресурсы в Европе и попытках ввести налог на сверхприбыль для компаний, заявил, что цена на газ будет формироваться рыночным способом, контракты РФ по поставкам газа в Европу долгосрочные и другие решения на формирование цен не повлияют."Цена на газ будет формироваться рыночным способом. Исходя из баланса спроса и предложения", - сказал он журналистам.Новак отметил, что речь идет о спотовых поставках. Что касается трубопроводного транспорта, то мы руководствуемся условиями контрактов на долгосрочной основе, добавил он."В основном наши контракты по поставкам газа в Европу, они долгосрочные с формулой контракта, поэтому те решения, которые будут приниматься по изъятию сверхприбыли у компаний, которые сегодня зарабатывают на европейском рынке, они не будут иметь никакого отношения к формированию цен", - сказал он.
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экономика, александр новак, европа, россия, цены на нефть
Экономика, Александр Новак, Европа, Россия, Цены на нефть
14:20 15.09.2022 (обновлено: 14:26 15.09.2022)
 
Цена газа в Европе будет формироваться рыночным способом, заявил Новак

Новак заявил, что цена на газ в Европе будет формироваться рыночным способом

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак, говоря об идее "потолка цен" на российские энергоресурсы в Европе и попытках ввести налог на сверхприбыль для компаний, заявил, что цена на газ будет формироваться рыночным способом, контракты РФ по поставкам газа в Европу долгосрочные и другие решения на формирование цен не повлияют.
"Цена на газ будет формироваться рыночным способом. Исходя из баланса спроса и предложения", - сказал он журналистам.
Новак отметил, что речь идет о спотовых поставках. Что касается трубопроводного транспорта, то мы руководствуемся условиями контрактов на долгосрочной основе, добавил он.
"В основном наши контракты по поставкам газа в Европу, они долгосрочные с формулой контракта, поэтому те решения, которые будут приниматься по изъятию сверхприбыли у компаний, которые сегодня зарабатывают на европейском рынке, они не будут иметь никакого отношения к формированию цен", - сказал он.

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