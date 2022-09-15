https://ria.ru/20220915/gaz-1816990752.html
Цена газа в Европе будет формироваться рыночным способом, заявил Новак
Цена газа в Европе будет формироваться рыночным способом, заявил Новак - РИА Новости, 15.09.2022
Цена газа в Европе будет формироваться рыночным способом, заявил Новак
Вице-премьер Александр Новак, говоря об идее "потолка цен" на российские энергоресурсы в Европе и попытках ввести налог на сверхприбыль для компаний, заявил,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:20
2022-09-15T14:20
2022-09-15T14:26
экономика
александр новак
европа
россия
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758808467_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_87f4e5c0bc145fcffe123e89319f46d5.jpg
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак, говоря об идее "потолка цен" на российские энергоресурсы в Европе и попытках ввести налог на сверхприбыль для компаний, заявил, что цена на газ будет формироваться рыночным способом, контракты РФ по поставкам газа в Европу долгосрочные и другие решения на формирование цен не повлияют."Цена на газ будет формироваться рыночным способом. Исходя из баланса спроса и предложения", - сказал он журналистам.Новак отметил, что речь идет о спотовых поставках. Что касается трубопроводного транспорта, то мы руководствуемся условиями контрактов на долгосрочной основе, добавил он."В основном наши контракты по поставкам газа в Европу, они долгосрочные с формулой контракта, поэтому те решения, которые будут приниматься по изъятию сверхприбыли у компаний, которые сегодня зарабатывают на европейском рынке, они не будут иметь никакого отношения к формированию цен", - сказал он.
https://ria.ru/20220914/kartel-1816712712.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758808467_496:0:3227:2048_1920x0_80_0_0_789f60b513fcd0db6ef3e8eb355b8eea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр новак, европа, россия, цены на нефть
Экономика, Александр Новак, Европа, Россия, Цены на нефть
14:20 15.09.2022 (обновлено: 14:26 15.09.2022)
Цена газа в Европе будет формироваться рыночным способом, заявил Новак
Новак заявил, что цена на газ в Европе будет формироваться рыночным способом
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак, говоря об идее "потолка цен" на российские энергоресурсы в Европе и попытках ввести налог на сверхприбыль для компаний, заявил, что цена на газ будет формироваться рыночным способом, контракты РФ по поставкам газа в Европу долгосрочные и другие решения на формирование цен не повлияют.
"Цена на газ будет формироваться рыночным способом. Исходя из баланса спроса и предложения", - сказал он журналистам.
Новак отметил, что речь идет о спотовых поставках. Что касается трубопроводного транспорта, то мы руководствуемся условиями контрактов на долгосрочной основе, добавил он.
"В основном наши контракты по поставкам газа в Европу, они долгосрочные с формулой контракта, поэтому те решения, которые будут приниматься по изъятию сверхприбыли у компаний, которые сегодня зарабатывают на европейском рынке, они не будут иметь никакого отношения к формированию цен", - сказал он.