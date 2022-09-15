https://ria.ru/20220915/gaz-1816985543.html

Новак пообещал проработать возможность поставок СПГ в Пакистан

Новак пообещал проработать возможность поставок СПГ в Пакистан - РИА Новости, 15.09.2022

Новак пообещал проработать возможность поставок СПГ в Пакистан

Россия проработает возможность поставок СПГ в Пакистан, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:05

2022-09-15T14:05

2022-09-15T14:05

экономика

россия

пакистан

александр новак

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия проработает возможность поставок СПГ в Пакистан, сообщил вице-премьер Александр Новак."Что касается поставок СПГ, этот вопрос тоже только что обсудили. Проработаем дополнительно с нашими компаниями возможность поставок СПГ в Пакистан", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816736215.html

россия

пакистан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, пакистан, александр новак