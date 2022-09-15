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Новак пообещал проработать возможность поставок СПГ в Пакистан - РИА Новости, 15.09.2022
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Новак пообещал проработать возможность поставок СПГ в Пакистан
Новак пообещал проработать возможность поставок СПГ в Пакистан - РИА Новости, 15.09.2022
Новак пообещал проработать возможность поставок СПГ в Пакистан
Россия проработает возможность поставок СПГ в Пакистан, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:05
2022-09-15T14:05
экономика
россия
пакистан
александр новак
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия проработает возможность поставок СПГ в Пакистан, сообщил вице-премьер Александр Новак."Что касается поставок СПГ, этот вопрос тоже только что обсудили. Проработаем дополнительно с нашими компаниями возможность поставок СПГ в Пакистан", - сказал он журналистам.
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экономика, россия, пакистан, александр новак
Экономика, Россия, Пакистан, Александр Новак
14:05 15.09.2022
 
Новак пообещал проработать возможность поставок СПГ в Пакистан

Вице-премьер Новак пообещал проработать возможность поставок СПГ из России в Пакистан

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия проработает возможность поставок СПГ в Пакистан, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Что касается поставок СПГ, этот вопрос тоже только что обсудили. Проработаем дополнительно с нашими компаниями возможность поставок СПГ в Пакистан", - сказал он журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Наваз Шариф (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
03:04
Межгосударственные отношения России и Пакистана
 
ЭкономикаРоссияПакистанАлександр Новак
 
 
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