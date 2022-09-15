https://ria.ru/20220915/gaz-1816985543.html
Новак пообещал проработать возможность поставок СПГ в Пакистан
Новак пообещал проработать возможность поставок СПГ в Пакистан - РИА Новости, 15.09.2022
Новак пообещал проработать возможность поставок СПГ в Пакистан
Россия проработает возможность поставок СПГ в Пакистан, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:05
2022-09-15T14:05
2022-09-15T14:05
экономика
россия
пакистан
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602703518_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_0979228952b106f5e78ad48b079b8391.jpg
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия проработает возможность поставок СПГ в Пакистан, сообщил вице-премьер Александр Новак."Что касается поставок СПГ, этот вопрос тоже только что обсудили. Проработаем дополнительно с нашими компаниями возможность поставок СПГ в Пакистан", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816736215.html
россия
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602703518_131:266:2508:2048_1920x0_80_0_0_5c826cc240ef31019246a0bb20fcfc37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, пакистан, александр новак
Экономика, Россия, Пакистан, Александр Новак
Новак пообещал проработать возможность поставок СПГ в Пакистан
Вице-премьер Новак пообещал проработать возможность поставок СПГ из России в Пакистан