https://ria.ru/20220915/gaz-1816982964.html

Путин допустил поставки трубного газа в Пакистан

Путин допустил поставки трубного газа в Пакистан - РИА Новости, 15.09.2022

Путин допустил поставки трубного газа в Пакистан

Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом заявил, что поставки трубного газа из России в Пакистан возможны, часть... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:58

2022-09-15T13:58

2022-09-15T13:58

пакистан

россия

самарканд

владимир путин

в мире

природный газ

шос

саммит шос в самарканде

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866018_0:59:2987:1739_1920x0_80_0_0_261b746142992fd4e57d49074f1c9897.jpg

САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом заявил, что поставки трубного газа из России в Пакистан возможны, часть инфраструктуры для этого уже создана.Встреча проходила на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде."Есть очень интересные и масштабные проекты. Это "Пакистанский поток" так называемый. Речь идет о создании необходимой инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан - и это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана - это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном", - сказал Путин.Он указал на то, что в Афганистане существуют проблемы, связанные с политической стабильностью."Но имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена - имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20220915/gaz-1816964498.html

https://ria.ru/20220915/spg-1816877048.html

пакистан

россия

самарканд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пакистан, россия, самарканд, владимир путин, в мире, природный газ, шос, саммит шос в самарканде