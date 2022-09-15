https://ria.ru/20220915/gaz-1816982964.html
Путин допустил поставки трубного газа в Пакистан
Путин допустил поставки трубного газа в Пакистан - РИА Новости, 15.09.2022
Путин допустил поставки трубного газа в Пакистан
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом заявил, что поставки трубного газа из России в Пакистан возможны, часть... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:58
2022-09-15T13:58
2022-09-15T13:58
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россия
самарканд
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шос
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом заявил, что поставки трубного газа из России в Пакистан возможны, часть инфраструктуры для этого уже создана.Встреча проходила на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде."Есть очень интересные и масштабные проекты. Это "Пакистанский поток" так называемый. Речь идет о создании необходимой инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан - и это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана - это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном", - сказал Путин.Он указал на то, что в Афганистане существуют проблемы, связанные с политической стабильностью."Но имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена - имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20220915/gaz-1816964498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, россия, самарканд, владимир путин, в мире, природный газ, шос, саммит шос в самарканде
Пакистан, Россия, Самарканд, Владимир Путин, В мире, Природный газ, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
Путин допустил поставки трубного газа в Пакистан
Путин: поставки трубного газа из России в Пакистан возможны, часть инфраструктуры создана
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом заявил, что поставки трубного газа из России в Пакистан возможны, часть инфраструктуры для этого уже создана.
Встреча проходила на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде
.
"Есть очень интересные и масштабные проекты. Это "Пакистанский поток" так называемый. Речь идет о создании необходимой инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан - и это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана - это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном", - сказал Путин.
Он указал на то, что в Афганистане
существуют проблемы, связанные с политической стабильностью.
"Но имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена - имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране", - добавил глава государства.