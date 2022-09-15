https://ria.ru/20220915/gaz-1816979980.html

Экспорт российского газа в ЕС в 2022 году снизится на 50 миллиардов кубов

Экспорт российского газа в ЕС в 2022 году снизится на 50 миллиардов кубов - РИА Новости, 15.09.2022

Экспорт российского газа в ЕС в 2022 году снизится на 50 миллиардов кубов

Поставки российского газа в ЕС в этом году сократятся на 50 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:48

2022-09-15T13:48

2022-09-15T17:03

экономика

россия

евросоюз

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

в мире

природный газ

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САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Поставки российского газа в ЕС в этом году сократятся на 50 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер Александр Новак."В этом году, по оценкам, которые сейчас мы имеем от Минэнерго, экспорт снизится примерно на 50 миллиардов кубических метров", — сказал он.По его словам, в Москве ожидают, что европейские политики с наступлением зимы займут разумную позицию по вопросу устанавливаемых ограничений на фоне спецоперации российских войск на Украине."Они должны в первую очередь думать о тех, кто живет там, не о том, как вмешиваться в рыночные процессы", — резюмировал Новак.По оценке Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45 процентов от объема европейского импорта и 40 процентов от его общего потребления. Таким образом, поставки российского топлива могут сократиться почти на треть — на 32,3 процента. При этом Минэкономоразвития в мае прогнозировало, что весь экспорт газа в 2022 году снизится на десять процентов, до 185 миллиардов кубометров, а экспорт СПГ, напротив, вырастет на 5,5 процента, до 30,7 миллиона тонн. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816970837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, евросоюз, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире, природный газ