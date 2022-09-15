https://ria.ru/20220915/gaz-1816979980.html
Экспорт российского газа в ЕС в 2022 году снизится на 50 миллиардов кубов
Экспорт российского газа в ЕС в 2022 году снизится на 50 миллиардов кубов - РИА Новости, 15.09.2022
Экспорт российского газа в ЕС в 2022 году снизится на 50 миллиардов кубов
Поставки российского газа в ЕС в этом году сократятся на 50 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:48
2022-09-15T13:48
2022-09-15T17:03
экономика
россия
евросоюз
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
природный газ
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САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Поставки российского газа в ЕС в этом году сократятся на 50 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер Александр Новак."В этом году, по оценкам, которые сейчас мы имеем от Минэнерго, экспорт снизится примерно на 50 миллиардов кубических метров", — сказал он.По его словам, в Москве ожидают, что европейские политики с наступлением зимы займут разумную позицию по вопросу устанавливаемых ограничений на фоне спецоперации российских войск на Украине."Они должны в первую очередь думать о тех, кто живет там, не о том, как вмешиваться в рыночные процессы", — резюмировал Новак.По оценке Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45 процентов от объема европейского импорта и 40 процентов от его общего потребления. Таким образом, поставки российского топлива могут сократиться почти на треть — на 32,3 процента. При этом Минэкономоразвития в мае прогнозировало, что весь экспорт газа в 2022 году снизится на десять процентов, до 185 миллиардов кубометров, а экспорт СПГ, напротив, вырастет на 5,5 процента, до 30,7 миллиона тонн. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816970837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире, природный газ
Экономика, Россия, Евросоюз, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире, Природный газ
13:48 15.09.2022 (обновлено: 17:03 15.09.2022)
Экспорт российского газа в ЕС в 2022 году снизится на 50 миллиардов кубов
Новак: экспорт газа из России в Евросоюз в 2022 году снизится на 50 миллиардов кубометров
САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Поставки российского газа в ЕС в этом году сократятся на 50 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"В этом году, по оценкам, которые сейчас мы имеем от Минэнерго
, экспорт снизится примерно на 50 миллиардов кубических метров", — сказал он.
По его словам, в Москве ожидают, что европейские политики с наступлением зимы займут разумную позицию по вопросу устанавливаемых ограничений на фоне спецоперации российских войск на Украине.
"Они должны в первую очередь думать о тех, кто живет там, не о том, как вмешиваться в рыночные процессы", — резюмировал Новак.
По оценке Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45 процентов от объема европейского импорта и 40 процентов от его общего потребления. Таким образом, поставки российского топлива могут сократиться почти на треть — на 32,3 процента.
При этом Минэкономоразвития в мае прогнозировало, что весь экспорт газа в 2022 году снизится на десять процентов, до 185 миллиардов кубометров, а экспорт СПГ, напротив, вырастет на 5,5 процента, до 30,7 миллиона тонн.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Европейские страны и США после начала кризиса на Украине
в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин
при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.