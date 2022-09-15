https://ria.ru/20220915/gaz-1816967833.html

Никто, кроме России, не сможет дать Европе столько газа, заявил "Газпром"

Никто, кроме России, не сможет дать Европе столько газа, заявил "Газпром" - РИА Новости, 15.09.2022

Никто, кроме России, не сможет дать Европе столько газа, заявил "Газпром"

Никакая страна кроме России не может дать Европе объемы газа, сравнимые с ресурсами Сибири и Ямала, и нарастить поставки на сравнимых условиях, заявил... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:17

2022-09-15T13:17

2022-09-15T13:54

экономика

россия

газпром

цены на нефть

олег аксютин

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804087341_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_7e8eab683b199c7c58cd8743211d37e1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Никакая страна кроме России не может дать Европе объемы газа, сравнимые с ресурсами Сибири и Ямала, и нарастить поставки на сравнимых условиях, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин."Никакая страна не может предоставить ресурсы, сравнимые с ресурсами месторождений Сибири и полуострова Ямал. Никто не может нарастить поставки с использованием трубопроводных систем на условиях, предлагаемых ПАО "Газпром", - сказал Аксютин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном газовом форуме.

https://ria.ru/20220912/energonositeli-1816051729.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, газпром, цены на нефть, олег аксютин, евросоюз, санкции в отношении россии