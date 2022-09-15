https://ria.ru/20220915/gaz-1816967833.html
Никто, кроме России, не сможет дать Европе столько газа, заявил "Газпром"
Никто, кроме России, не сможет дать Европе столько газа, заявил "Газпром" - РИА Новости, 15.09.2022
Никто, кроме России, не сможет дать Европе столько газа, заявил "Газпром"
Никакая страна кроме России не может дать Европе объемы газа, сравнимые с ресурсами Сибири и Ямала, и нарастить поставки на сравнимых условиях, заявил... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:17
2022-09-15T13:17
2022-09-15T13:54
экономика
россия
газпром
цены на нефть
олег аксютин
евросоюз
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Никакая страна кроме России не может дать Европе объемы газа, сравнимые с ресурсами Сибири и Ямала, и нарастить поставки на сравнимых условиях, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин."Никакая страна не может предоставить ресурсы, сравнимые с ресурсами месторождений Сибири и полуострова Ямал. Никто не может нарастить поставки с использованием трубопроводных систем на условиях, предлагаемых ПАО "Газпром", - сказал Аксютин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном газовом форуме.
https://ria.ru/20220912/energonositeli-1816051729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, газпром, цены на нефть, олег аксютин, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Газпром, Цены на нефть, Олег Аксютин, Евросоюз, Санкции в отношении России
13:17 15.09.2022 (обновлено: 13:54 15.09.2022)
Никто, кроме России, не сможет дать Европе столько газа, заявил "Газпром"
"Газпром": ни одна другая страна не даст Европе таких объемов газа на таких условиях