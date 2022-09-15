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Никто, кроме России, не сможет дать Европе столько газа, заявил "Газпром" - РИА Новости, 15.09.2022
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Никто, кроме России, не сможет дать Европе столько газа, заявил "Газпром"
Никто, кроме России, не сможет дать Европе столько газа, заявил "Газпром" - РИА Новости, 15.09.2022
Никто, кроме России, не сможет дать Европе столько газа, заявил "Газпром"
Никакая страна кроме России не может дать Европе объемы газа, сравнимые с ресурсами Сибири и Ямала, и нарастить поставки на сравнимых условиях, заявил... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:17
2022-09-15T13:54
экономика
россия
газпром
цены на нефть
олег аксютин
евросоюз
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Никакая страна кроме России не может дать Европе объемы газа, сравнимые с ресурсами Сибири и Ямала, и нарастить поставки на сравнимых условиях, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин."Никакая страна не может предоставить ресурсы, сравнимые с ресурсами месторождений Сибири и полуострова Ямал. Никто не может нарастить поставки с использованием трубопроводных систем на условиях, предлагаемых ПАО "Газпром", - сказал Аксютин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном газовом форуме.
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экономика, россия, газпром, цены на нефть, олег аксютин, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Газпром, Цены на нефть, Олег Аксютин, Евросоюз, Санкции в отношении России
13:17 15.09.2022 (обновлено: 13:54 15.09.2022)
 
Никто, кроме России, не сможет дать Европе столько газа, заявил "Газпром"

"Газпром": ни одна другая страна не даст Европе таких объемов газа на таких условиях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Никакая страна кроме России не может дать Европе объемы газа, сравнимые с ресурсами Сибири и Ямала, и нарастить поставки на сравнимых условиях, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин.
"Никакая страна не может предоставить ресурсы, сравнимые с ресурсами месторождений Сибири и полуострова Ямал. Никто не может нарастить поставки с использованием трубопроводных систем на условиях, предлагаемых ПАО "Газпром", - сказал Аксютин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном газовом форуме.

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