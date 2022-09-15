https://ria.ru/20220915/gaz-1816923970.html
Цены на газ в Европе превысили 2500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 2500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.09.2022
Цены на газ в Европе превысили 2500 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе уже подскакивали выше 2500 долларов за тысячу кубометров, ускоряли темпы роста почти до 12%, но затем немного откатились,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:17
2022-09-15T11:17
2022-09-15T11:31
европа
газпром
северный поток
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природный газ
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе уже подскакивали выше 2500 долларов за тысячу кубометров, ускоряли темпы роста почти до 12%, но затем немного откатились, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2286,3 доллара за тысячу кубометров (+1,5%). Затем котировки ускорили темпы роста и пока максимально поднимались на 11,7%, до уровня 2517,2 доллара. По состоянию на 11.13 мск газовые фьючерсы держатся вблизи 2450 долларов (+8,5%). Динамика стоимости приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2252,9 доллара за тысячу кубометров.Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.В начале сентября "Газпром" сообщил о полной остановке магистрали из-за выявленной течи масла на единственном работающем агрегате Trent 60. Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно 1 миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет уже четвертый месяц. Показатель в мае составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). Уже в августе показатель немного превысил 2450 долларов (+35,7%). А 26 августа расчетная цена и вовсе достигала рекордных 3507 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20220915/spg-1816877048.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, газпром, северный поток, цены, в мире, экономика, россия, природный газ
Европа, Газпром, Северный поток, Цены, В мире, Экономика, Россия, Природный газ
11:17 15.09.2022 (обновлено: 11:31 15.09.2022)
Цены на газ в Европе превысили 2500 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 12%, превысив 2500 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Биржевые цены на газ в Европе уже подскакивали выше 2500 долларов за тысячу кубометров, ускоряли темпы роста почти до 12%, но затем немного откатились, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE
.
Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2286,3 доллара за тысячу кубометров (+1,5%). Затем котировки ускорили темпы роста и пока максимально поднимались на 11,7%, до уровня 2517,2 доллара. По состоянию на 11.13 мск газовые фьючерсы держатся вблизи 2450 долларов (+8,5%). Динамика стоимости приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2252,9 доллара за тысячу кубометров.
Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России
. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома
" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток
" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.
В начале сентября "Газпром" сообщил о полной остановке магистрали из-за выявленной течи масла на единственном работающем агрегате Trent 60. Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно 1 миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц.
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет уже четвертый месяц. Показатель в мае составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). Уже в августе показатель немного превысил 2450 долларов (+35,7%). А 26 августа расчетная цена и вовсе достигала рекордных 3507 долларов за тысячу кубометров.