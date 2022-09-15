https://ria.ru/20220915/gaz-1816908599.html

Якутия поставит в Китай сжиженный природный газ

Якутия поставит в Китай сжиженный природный газ - РИА Новости, 15.09.2022

Якутия поставит в Китай сжиженный природный газ

Сжиженный природный газ из Якутии поставят в Китай, в регионе намерены построить кластер по газопереработке, что позволит увеличить экспорт СПГ в страны... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:12

2022-09-15T10:12

2022-09-15T10:12

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

китай

атр

алданский район

сила сибири (газопровод)

экономика

дальний восток

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ЯКУТСК, 15 сен – РИА Новости. Сжиженный природный газ из Якутии поставят в Китай, в регионе намерены построить кластер по газопереработке, что позволит увеличить экспорт СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщает пресс-служба министерства промышленности и геологии республики.Отмечается, что министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко на полях Петербургского газового форума-2022 рассказал о планах региона по экспорту СПГ."Нас интересует, в первую очередь, производство сжиженного природного газа, который может использоваться для газификации котельных, домохозяйств, а также в судоходстве и в железнодорожной технике. Планируем увеличить производство СПГ до 57 тысяч тонн до конца 2025 года, соответственно с этим же будет расти и объем потребления, который к концу 2030 года достигнет 100 тысяч тонн в год. Наше министерство с подключением всех заинтересованных сторон разработало программу развития новой отрасли - СПГ-производства, и у Якутии есть все шансы найти новых партнеров в части экспорта. Наши компании достигли договоренностей и о перспективных поставках якутского СПГ в Китай", - приводятся слова Терещенко.По информации минпромгеологии, в Якутии разработана и утверждена первая в Дальневосточном федеральном округе программа потребления СПГ, благодаря которой 27 поселений на Крайнем Севере подключат к газу, около 2 тысяч машин переведут на сжиженный газ.Министр на форуме презентовал проект Алданского промышленного кластера по газопереработке. "Новый проект будет реализован в Алданском районе – в одном из самых богатых горнорудных районов Якутии, далее ключевой точкой станет железная дорога, по которой компании могут экспортировать продукцию в страны АТР. При реализации этого проекта недропользователи смогут газифицировать объекты, тем самым расширить производство и увеличить добычу золота и железа. Проект также предусматривает привлечение местных компаний к строительству газовых сетей, инфраструктуры, и, главное к развитию Отраднинского месторождения рядом с магистральным газопроводом "Сила Сибири". Это позволит создать более тысячи новых рабочих мест", - рассказал он.В ведомстве добавили, что Якутия укрепляет лидерские позиции в стране по добыче природного газа. "По итогам первого полугодия 2022 года объём добычи газа достиг 8,6 миллиардов кубометров, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На территории региона находится один из крупнейших объектов страны - МГ "Сила Сибири", а также разрабатываются крупнейшие месторождения России. В Якутии находится 60% запасов газа всего Дальнего Востока, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220914/gaz-1816704859.html

https://ria.ru/20220913/indiya-1816545402.html

https://ria.ru/20220910/gaz-1815874030.html

республика саха (якутия)

китай

атр

алданский район

дальний восток

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика саха (якутия), китай, атр, алданский район, сила сибири (газопровод), экономика, дальний восток