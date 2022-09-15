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Флаг Липецкой области установили на горе Семенов-Баши на Домбае
Флаг Липецкой области установили на горе Семенов-Баши на Домбае - РИА Новости, 15.09.2022
Флаг Липецкой области установили на горе Семенов-Баши на Домбае
Флаг Липецкой области и памятный знак установлены на вершине горы Семенов-Баши на Домбае в честь 195-летия известного русского географа, путешественника Петра... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:46
2022-09-15T16:46
2022-09-15T16:46
липецкая область
игорь артамонов
александр богданов
домбай
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ЛИПЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Флаг Липецкой области и памятный знак установлены на вершине горы Семенов-Баши на Домбае в честь 195-летия известного русского географа, путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, правнук великого путешественника и географа Александр Семёнов-Тян-Шанский и научный сотрудник Липецкой области Александр Богданов совершили восхождение на вершину горы Семенов-Баши и установили знак и флаг региона на высоте свыше 3600 метров над уровнем моря.Артамонов отметил, что экспедиция к вершине была организована музеем-усадьбой П.П. Семенова-Тян-Шанского "Рязанка" совместно с Семёновским благотворительным обществом (Обществом потомков П.П. Семенова-Тян-Шанского) и продлилась с 6 по 13 сентября."Знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Петр Семенов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории Липецкой области. Сохранение памяти о наших земляках – важнейшая наша задача", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220914/most-1816672832.html
домбай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, александр богданов, домбай
Липецкая область, Игорь Артамонов, Александр Богданов, Домбай
ЛИПЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Флаг Липецкой области и памятный знак установлены на вершине горы Семенов-Баши на Домбае в честь 195-летия известного русского географа, путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, правнук великого путешественника и географа Александр Семёнов-Тян-Шанский и научный сотрудник Липецкой области Александр Богданов
совершили восхождение на вершину горы Семенов-Баши и установили знак и флаг региона на высоте свыше 3600 метров над уровнем моря.
Артамонов отметил, что экспедиция к вершине была организована музеем-усадьбой П.П. Семенова-Тян-Шанского "Рязанка" совместно с Семёновским благотворительным обществом (Обществом потомков П.П. Семенова-Тян-Шанского) и продлилась с 6 по 13 сентября.
"Знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Петр Семенов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории Липецкой области. Сохранение памяти о наших земляках – важнейшая наша задача", – сказал Артамонов.