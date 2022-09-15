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Флаг Липецкой области установили на горе Семенов-Баши на Домбае - РИА Новости, 15.09.2022
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Липецкая область
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Флаг Липецкой области установили на горе Семенов-Баши на Домбае
Флаг Липецкой области установили на горе Семенов-Баши на Домбае - РИА Новости, 15.09.2022
Флаг Липецкой области установили на горе Семенов-Баши на Домбае
Флаг Липецкой области и памятный знак установлены на вершине горы Семенов-Баши на Домбае в честь 195-летия известного русского географа, путешественника Петра... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:46
2022-09-15T16:46
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Флаг Липецкой области и памятный знак установлены на вершине горы Семенов-Баши на Домбае в честь 195-летия известного русского географа, путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, правнук великого путешественника и географа Александр Семёнов-Тян-Шанский и научный сотрудник Липецкой области Александр Богданов совершили восхождение на вершину горы Семенов-Баши и установили знак и флаг региона на высоте свыше 3600 метров над уровнем моря.Артамонов отметил, что экспедиция к вершине была организована музеем-усадьбой П.П. Семенова-Тян-Шанского "Рязанка" совместно с Семёновским благотворительным обществом (Обществом потомков П.П. Семенова-Тян-Шанского) и продлилась с 6 по 13 сентября."Знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Петр Семенов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории Липецкой области. Сохранение памяти о наших земляках – важнейшая наша задача", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, александр богданов, домбай
Липецкая область, Игорь Артамонов, Александр Богданов, Домбай
16:46 15.09.2022
 

Флаг Липецкой области установили на горе Семенов-Баши на Домбае

© Фото : Telegram-канал Правительства Липецкой областиФлаг Липецкой области на горе Семёнов-Баши на Домбае
Флаг Липецкой области на горе Семёнов-Баши на Домбае - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : Telegram-канал Правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Флаг Липецкой области и памятный знак установлены на вершине горы Семенов-Баши на Домбае в честь 195-летия известного русского географа, путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, правнук великого путешественника и географа Александр Семёнов-Тян-Шанский и научный сотрудник Липецкой области Александр Богданов совершили восхождение на вершину горы Семенов-Баши и установили знак и флаг региона на высоте свыше 3600 метров над уровнем моря.
Артамонов отметил, что экспедиция к вершине была организована музеем-усадьбой П.П. Семенова-Тян-Шанского "Рязанка" совместно с Семёновским благотворительным обществом (Обществом потомков П.П. Семенова-Тян-Шанского) и продлилась с 6 по 13 сентября.
"Знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Петр Семенов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории Липецкой области. Сохранение памяти о наших земляках – важнейшая наша задача", – сказал Артамонов.

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Липецкая областьИгорь АртамоновАлександр БогдановДомбай
 
 
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