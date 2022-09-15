https://ria.ru/20220915/ferma-1816913688.html

Крупная молочная ферма на 2 тысячи голов открылась в Липецкой области

Крупная молочная ферма на 2 тысячи голов открылась в Липецкой области - РИА Новости, 15.09.2022

Крупная молочная ферма на 2 тысячи голов открылась в Липецкой области

Mолочная ферма, рассчитанная почти на две тысячи голов, открылась в селе Рогожино Задонского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:37

2022-09-15T10:37

2022-09-15T10:37

липецкая область

игорь артамонов

задонский район

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ЛИПЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Mолочная ферма, рассчитанная почти на две тысячи голов, открылась в селе Рогожино Задонского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, открытая ферма – вторая в рамках проекта, который реализуется в три очереди одной из крупнейших животноводческих компаний Липецкой области и входящей в топ-100 производителей молока в России. Впереди запуск третьей фермы на 640 голов и комбикормового завода. Общий объём инвестиций в проект составляет около 3,5 миллиардов рублей.Артамонов отметил, что на ферме животные содержатся без привязи, у каждой коровы есть своё место отдыха и круглосуточный доступ к еде, а воду в поилках подогревают.Все необходимые витамины и микроэлементы животные получают в составе полнорационной кормосмеси. "Спрос на молоко сегодня высокий. Мы оказываем поддержку компаниям, реализующим подобные проекты. Эта ферма – не исключение и далеко не последняя в регионе, в скором времени ждём открытия ещё двух ферм крупных сельхозкомпаний", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220831/sakhar-1813420630.html

задонский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, задонский район