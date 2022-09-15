https://ria.ru/20220915/ferma-1816913688.html
Крупная молочная ферма на 2 тысячи голов открылась в Липецкой области
Крупная молочная ферма на 2 тысячи голов открылась в Липецкой области - РИА Новости, 15.09.2022
Крупная молочная ферма на 2 тысячи голов открылась в Липецкой области
Mолочная ферма, рассчитанная почти на две тысячи голов, открылась в селе Рогожино Задонского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:37
2022-09-15T10:37
2022-09-15T10:37
липецкая область
игорь артамонов
задонский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735275898_0:211:3180:2000_1920x0_80_0_0_f0229faca432593cfc0d7d8f3ba43bf6.jpg
ЛИПЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Mолочная ферма, рассчитанная почти на две тысячи голов, открылась в селе Рогожино Задонского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, открытая ферма – вторая в рамках проекта, который реализуется в три очереди одной из крупнейших животноводческих компаний Липецкой области и входящей в топ-100 производителей молока в России. Впереди запуск третьей фермы на 640 голов и комбикормового завода. Общий объём инвестиций в проект составляет около 3,5 миллиардов рублей.Артамонов отметил, что на ферме животные содержатся без привязи, у каждой коровы есть своё место отдыха и круглосуточный доступ к еде, а воду в поилках подогревают.Все необходимые витамины и микроэлементы животные получают в составе полнорационной кормосмеси. "Спрос на молоко сегодня высокий. Мы оказываем поддержку компаниям, реализующим подобные проекты. Эта ферма – не исключение и далеко не последняя в регионе, в скором времени ждём открытия ещё двух ферм крупных сельхозкомпаний", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220831/sakhar-1813420630.html
задонский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735275898_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_4938ddf1b2fce977772fee5ca4ad89e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, задонский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Задонский район
ЛИПЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Mолочная ферма, рассчитанная почти на две тысячи голов, открылась в селе Рогожино Задонского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, открытая ферма – вторая в рамках проекта, который реализуется в три очереди одной из крупнейших животноводческих компаний Липецкой области и входящей в топ-100 производителей молока в России
. Впереди запуск третьей фермы на 640 голов и комбикормового завода. Общий объём инвестиций в проект составляет около 3,5 миллиардов рублей.
Артамонов отметил, что на ферме животные содержатся без привязи, у каждой коровы есть своё место отдыха и круглосуточный доступ к еде, а воду в поилках подогревают.
Все необходимые витамины и микроэлементы животные получают в составе полнорационной кормосмеси.
"Спрос на молоко сегодня высокий. Мы оказываем поддержку компаниям, реализующим подобные проекты. Эта ферма – не исключение и далеко не последняя в регионе, в скором времени ждём открытия ещё двух ферм крупных сельхозкомпаний", – сказал Артамонов.