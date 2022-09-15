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Крупная молочная ферма на 2 тысячи голов открылась в Липецкой области - РИА Новости, 15.09.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220915/ferma-1816913688.html
Крупная молочная ферма на 2 тысячи голов открылась в Липецкой области
Крупная молочная ферма на 2 тысячи голов открылась в Липецкой области - РИА Новости, 15.09.2022
Крупная молочная ферма на 2 тысячи голов открылась в Липецкой области
Mолочная ферма, рассчитанная почти на две тысячи голов, открылась в селе Рогожино Задонского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:37
2022-09-15T10:37
липецкая область
игорь артамонов
задонский район
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ЛИПЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Mолочная ферма, рассчитанная почти на две тысячи голов, открылась в селе Рогожино Задонского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, открытая ферма – вторая в рамках проекта, который реализуется в три очереди одной из крупнейших животноводческих компаний Липецкой области и входящей в топ-100 производителей молока в России. Впереди запуск третьей фермы на 640 голов и комбикормового завода. Общий объём инвестиций в проект составляет около 3,5 миллиардов рублей.Артамонов отметил, что на ферме животные содержатся без привязи, у каждой коровы есть своё место отдыха и круглосуточный доступ к еде, а воду в поилках подогревают.Все необходимые витамины и микроэлементы животные получают в составе полнорационной кормосмеси. "Спрос на молоко сегодня высокий. Мы оказываем поддержку компаниям, реализующим подобные проекты. Эта ферма – не исключение и далеко не последняя в регионе, в скором времени ждём открытия ещё двух ферм крупных сельхозкомпаний", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, задонский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Задонский район
10:37 15.09.2022
 

Крупная молочная ферма на 2 тысячи голов открылась в Липецкой области

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Mолочная ферма, рассчитанная почти на две тысячи голов, открылась в селе Рогожино Задонского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, открытая ферма – вторая в рамках проекта, который реализуется в три очереди одной из крупнейших животноводческих компаний Липецкой области и входящей в топ-100 производителей молока в России. Впереди запуск третьей фермы на 640 голов и комбикормового завода. Общий объём инвестиций в проект составляет около 3,5 миллиардов рублей.
Артамонов отметил, что на ферме животные содержатся без привязи, у каждой коровы есть своё место отдыха и круглосуточный доступ к еде, а воду в поилках подогревают.
Все необходимые витамины и микроэлементы животные получают в составе полнорационной кормосмеси.
"Спрос на молоко сегодня высокий. Мы оказываем поддержку компаниям, реализующим подобные проекты. Эта ферма – не исключение и далеко не последняя в регионе, в скором времени ждём открытия ещё двух ферм крупных сельхозкомпаний", – сказал Артамонов.

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Липецкая областьИгорь АртамоновЗадонский район
 
 
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