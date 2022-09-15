https://ria.ru/20220915/evropa-1816947794.html

США не смогут помочь Европе пережить зиму, пишет FT

США не смогут помочь Европе пережить зиму, пишет FT - РИА Новости, 15.09.2022

США не смогут помочь Европе пережить зиму, пишет FT

Американские производители сланцевого газа и нефти не смогут резко нарастить поставки энергоресурсов в Евросоюз предстоящей зимой, пишет Financial Times. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:30

2022-09-15T12:30

2022-09-15T13:28

экономика

европа

сша

еврокомиссия

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/07/1499350761_0:82:2000:1207_1920x0_80_0_0_3d104319e22f15bfb03efe97ad17babe.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Американские производители сланцевого газа и нефти не смогут резко нарастить поставки энергоресурсов в Евросоюз предстоящей зимой, пишет Financial Times. "США не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти", — приводит издание слова главы инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уила Вэн Ло. В статье отмечается, что американские сланцевые компании увеличили экспорт энергоресурсов в Европу на фоне стремительного роста цен, но сейчас эти объемы практически достигли своего максимума. "Мы не увеличиваем число буровых установок, и я не вижу, чтобы кто-то еще это делал", — добавил управляющий крупной компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд. По его мнению, зимой цены на нефть могут подняться выше 120 долларов за баррель из-за опасений сокращения сокращения российского экспорта.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Сейчас страны "Большой семерки" рассматривают вопрос о введении потолка цен на российскую нефть.Но эти ограничения сказались прежде всего на самих европейских странах, столкнувшихся с энергетическим кризисом и рекордной инфляцией. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Что касается потолка цен, то, по словам президента, Россия просто не будет выполнять решения Запада и вообще ничего не будет поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам.

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816902975.html

https://ria.ru/20220915/borrel-1816918710.html

европа

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, европа, сша, еврокомиссия, в мире, россия