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Виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами, заявил офис президента
Виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами, заявил офис президента - РИА Новости, 15.09.2022
Виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами, заявил офис президента
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что виновник ДТП с участием автомобиля Зеленского находился под стимуляторами. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:28
2022-09-15T18:28
2022-09-15T18:28
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украина
владимир зеленский
михаил подоляк
киев
авто
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что виновник ДТП с участием автомобиля Зеленского находился под стимуляторами.Накануне кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский получил легкие ссадины, которые никак не повлияли на его работу. Госбюро расследований в четверг заявило, что завело уголовное дело по факту этого ДТП."Лицо, которое было за рулем, имело определенные проблемы со здоровьем, с точки зрения, вы понимаете, определенные стимуляторы были. Но следствие сейчас идет, и думаю, будем иметь все результаты в ближайшие часы, дни", - сказал Подоляк в видеокомментарии, появившемся в ряде украинских СМИ.
https://ria.ru/20220202/dtp-1770590215.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Киев, Авто
Виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами, заявил офис президента
Подоляк заявил, что виновник ДТП с участием Зеленского был под стимуляторами