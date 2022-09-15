https://ria.ru/20220915/dtp-1817084084.html

Виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами, заявил офис президента

Виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами, заявил офис президента - РИА Новости, 15.09.2022

Виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами, заявил офис президента

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что виновник ДТП с участием автомобиля Зеленского находился под стимуляторами. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:28

2022-09-15T18:28

2022-09-15T18:28

в мире

украина

владимир зеленский

михаил подоляк

киев

авто

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что виновник ДТП с участием автомобиля Зеленского находился под стимуляторами.Накануне кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский получил легкие ссадины, которые никак не повлияли на его работу. Госбюро расследований в четверг заявило, что завело уголовное дело по факту этого ДТП."Лицо, которое было за рулем, имело определенные проблемы со здоровьем, с точки зрения, вы понимаете, определенные стимуляторы были. Но следствие сейчас идет, и думаю, будем иметь все результаты в ближайшие часы, дни", - сказал Подоляк в видеокомментарии, появившемся в ряде украинских СМИ.

https://ria.ru/20220202/dtp-1770590215.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, киев, авто