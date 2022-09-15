Рейтинг@Mail.ru
Виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами, заявил офис президента - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/dtp-1817084084.html
Виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами, заявил офис президента
Виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами, заявил офис президента - РИА Новости, 15.09.2022
Виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами, заявил офис президента
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что виновник ДТП с участием автомобиля Зеленского находился под стимуляторами. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:28
2022-09-15T18:28
в мире
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
киев
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что виновник ДТП с участием автомобиля Зеленского находился под стимуляторами.Накануне кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский получил легкие ссадины, которые никак не повлияли на его работу. Госбюро расследований в четверг заявило, что завело уголовное дело по факту этого ДТП."Лицо, которое было за рулем, имело определенные проблемы со здоровьем, с точки зрения, вы понимаете, определенные стимуляторы были. Но следствие сейчас идет, и думаю, будем иметь все результаты в ближайшие часы, дни", - сказал Подоляк в видеокомментарии, появившемся в ряде украинских СМИ.
https://ria.ru/20220202/dtp-1770590215.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:0:2581:1936_1920x0_80_0_0_643501d62848e1f50a17368f7aedc6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, киев, авто
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Киев, Авто
18:28 15.09.2022
 
Виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами, заявил офис президента

Подоляк заявил, что виновник ДТП с участием Зеленского был под стимуляторами

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что виновник ДТП с участием автомобиля Зеленского находился под стимуляторами.
Накануне кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский получил легкие ссадины, которые никак не повлияли на его работу. Госбюро расследований в четверг заявило, что завело уголовное дело по факту этого ДТП.
"Лицо, которое было за рулем, имело определенные проблемы со здоровьем, с точки зрения, вы понимаете, определенные стимуляторы были. Но следствие сейчас идет, и думаю, будем иметь все результаты в ближайшие часы, дни", - сказал Подоляк в видеокомментарии, появившемся в ряде украинских СМИ.
Трибуна с логотипом партии Слуга народа - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 01:18
Фракция Зеленского хочет исключить депутата, пытавшегося скрыть ДТП
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякКиевАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала