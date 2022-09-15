https://ria.ru/20220915/dtp-1817022054.html

В Москве задержали водителя каршеринга, повредившего восемь автомобилей

В Москве задержали водителя каршеринга, повредившего восемь автомобилей - РИА Новости, 15.09.2022

В Москве задержали водителя каршеринга, повредившего восемь автомобилей

Водитель каршеринга на востоке Москвы потолкался с припаркованными машинами, уехал от пытавшихся остановить его очевидцев, но был задержан полицией, которая... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:52

2022-09-15T15:52

2022-09-15T15:52

происшествия

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гибдд мвд рф

kia rio

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Водитель каршеринга на востоке Москвы потолкался с припаркованными машинами, уехал от пытавшихся остановить его очевидцев, но был задержан полицией, которая составила на него два протокола, сообщает столичная ГИБДД.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором каршеринговая машина разъезжает во дворе дома, врезаясь в здание и заезжая на бордюр. В какой-то момент водителя попытались остановить очевидцы, однако тот дал по газам."В полицию поступило сообщение, что в районе Сиреневого бульвара неизвестный гражданин, управляя автомобилем Kia Rio, принадлежащим компании каршеринга, повредил восемь припаркованных автомобилей", - говорится в сообщении ГАИ в Telegram-канале.Правонарушителя попытались остановить местные жители, но задержать мужчину удалось лишь полицейским, им оказался 34-летний житель Подмосковья."В отношении гражданина составлены материалы об административном правонарушении по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием" и части 1 статьи 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сказали в ГИБДД.

https://ria.ru/20220915/dtp-1816905860.html

https://ria.ru/20220601/karshering-1792242314.html

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происшествия, авто, москва, россия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, kia rio, дтп