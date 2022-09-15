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В Подмосковье четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 15.09.2022
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В Подмосковье четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Подмосковье четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 15.09.2022
В Подмосковье четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Легковушка на Московском малом кольце в Подмосковье выехала на встречку и влетела в грузовик, четыре человека погибли, два пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:56
2022-09-15T09:56
происшествия
московская область (подмосковье)
дтп
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Легковушка на Московском малом кольце в Подмосковье выехала на встречку и влетела в грузовик, четыре человека погибли, два пострадали, сообщили РИА Новости в ГУМВД России по Московской области.По словам собеседника агентства, авария произошла накануне ночью на 73-м километре трассы А-107 (Московское малое кольцо)."Водитель, управляя автомашиной Renault, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. В результате ДТП четыре человека погибли, двое госпитализированы в медучреждение", - рассказали в пресс-службе.Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
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происшествия, московская область (подмосковье), дтп
Происшествия, Московская область (Подмосковье), ДТП
09:56 15.09.2022
 
В Подмосковье четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Четыре человека погибли, два пострадали в ДТП с грузовиком на Московском малом кольце

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Легковушка на Московском малом кольце в Подмосковье выехала на встречку и влетела в грузовик, четыре человека погибли, два пострадали, сообщили РИА Новости в ГУМВД России по Московской области.
По словам собеседника агентства, авария произошла накануне ночью на 73-м километре трассы А-107 (Московское малое кольцо).
"Водитель, управляя автомашиной Renault, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. В результате ДТП четыре человека погибли, двое госпитализированы в медучреждение", - рассказали в пресс-службе.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

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