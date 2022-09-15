https://ria.ru/20220915/dtp-1816905860.html

В Подмосковье четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Подмосковье четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 15.09.2022

В Подмосковье четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Легковушка на Московском малом кольце в Подмосковье выехала на встречку и влетела в грузовик, четыре человека погибли, два пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T09:56

2022-09-15T09:56

2022-09-15T09:56

происшествия

московская область (подмосковье)

дтп

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Легковушка на Московском малом кольце в Подмосковье выехала на встречку и влетела в грузовик, четыре человека погибли, два пострадали, сообщили РИА Новости в ГУМВД России по Московской области.По словам собеседника агентства, авария произошла накануне ночью на 73-м километре трассы А-107 (Московское малое кольцо)."Водитель, управляя автомашиной Renault, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. В результате ДТП четыре человека погибли, двое госпитализированы в медучреждение", - рассказали в пресс-службе.Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), дтп