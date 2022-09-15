Рейтинг@Mail.ru
Зеленский попал в ДТП в Киеве - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/dtp-1816873113.html
Зеленский попал в ДТП в Киеве
Зеленский попал в ДТП в Киеве - РИА Новости, 15.09.2022
Зеленский попал в ДТП в Киеве
Кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, он не получил серьезных травм, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T01:38
2022-09-15T09:05
владимир зеленский
украина
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, он не получил серьезных травм, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров."В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители", — написал он в соцсетях.
https://radiosputnik.ria.ru/20220914/zelenskiy-1816780386.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:0:2581:1936_1920x0_80_0_0_643501d62848e1f50a17368f7aedc6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, украина, киев, в мире
Владимир Зеленский, Украина, Киев, В мире
01:38 15.09.2022 (обновлено: 09:05 15.09.2022)
 
Зеленский попал в ДТП в Киеве

Пресс-секретарь президента Украины Никифоров: кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, он не получил серьезных травм, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
"В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители", — написал он в соцсетях.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 16:42В мире
На опубликованных Зеленским фото заметили нацистскую символику
 
Владимир ЗеленскийУкраинаКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала