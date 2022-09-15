https://ria.ru/20220915/dtp-1816873113.html
Зеленский попал в ДТП в Киеве
Зеленский попал в ДТП в Киеве - РИА Новости, 15.09.2022
Зеленский попал в ДТП в Киеве
Кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, он не получил серьезных травм, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T01:38
2022-09-15T01:38
2022-09-15T09:05
владимир зеленский
украина
киев
в мире
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, он не получил серьезных травм, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров."В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители", — написал он в соцсетях.
https://radiosputnik.ria.ru/20220914/zelenskiy-1816780386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, киев, в мире
Владимир Зеленский, Украина, Киев, В мире
01:38 15.09.2022 (обновлено: 09:05 15.09.2022)
Зеленский попал в ДТП в Киеве
Пресс-секретарь президента Украины Никифоров: кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве