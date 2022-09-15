https://ria.ru/20220915/dtp-1816873113.html

Зеленский попал в ДТП в Киеве

Зеленский попал в ДТП в Киеве - РИА Новости, 15.09.2022

Зеленский попал в ДТП в Киеве

Кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, он не получил серьезных травм, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T01:38

2022-09-15T01:38

2022-09-15T09:05

владимир зеленский

украина

киев

в мире

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, он не получил серьезных травм, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров."В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители", — написал он в соцсетях.

https://radiosputnik.ria.ru/20220914/zelenskiy-1816780386.html

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владимир зеленский, украина, киев, в мире