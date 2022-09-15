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Путин отметил дружбу между Россией и Китаем - РИА Новости, 15.09.2022
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Путин отметил дружбу между Россией и Китаем
Путин отметил дружбу между Россией и Китаем - РИА Новости, 15.09.2022
Путин отметил дружбу между Россией и Китаем
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином отметил, что мир стремительно меняется, но неизменным остаётся только дружба между Китаем РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:56
2022-09-15T16:02
владимир путин
китай
пекин
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином отметил, что мир стремительно меняется, но неизменным остаётся только дружба между Китаем и Россией.Соответствующая стенограмма опубликована на сайте Кремля."Хочу отметить, что мы с председателем встречались полгода назад в олимпийском Пекине, и за это время произошло много событий. Мир стремительно меняется, но неизменным остаётся только одно: дружба между Китаем и Россией, наши добрые в полном смысле этого слова отношения стратегического всеобъемлющего партнёрства, и мы продолжаем укреплять эти отношения", - сказал Путин.Двусторонняя встреча лидеров России и Китая состоялась в Самарканде, где 15-16 сентября проходит саммит ШОС.
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владимир путин, китай, пекин, россия
Владимир Путин, Китай, Пекин, Россия
15:56 15.09.2022 (обновлено: 16:02 15.09.2022)
 
Путин отметил дружбу между Россией и Китаем

Путин: мир стремительно меняется, но неизменным остается дружба между Россией и Китаем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и Китая
Государственные флаги Российской Федерации и Китая - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином отметил, что мир стремительно меняется, но неизменным остаётся только дружба между Китаем и Россией.
Соответствующая стенограмма опубликована на сайте Кремля.
"Хочу отметить, что мы с председателем встречались полгода назад в олимпийском Пекине, и за это время произошло много событий. Мир стремительно меняется, но неизменным остаётся только одно: дружба между Китаем и Россией, наши добрые в полном смысле этого слова отношения стратегического всеобъемлющего партнёрства, и мы продолжаем укреплять эти отношения", - сказал Путин.
Двусторонняя встреча лидеров России и Китая состоялась в Самарканде, где 15-16 сентября проходит саммит ШОС.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15:11
Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией вести мир к устойчивому развитию
 
Владимир ПутинКитайПекинРоссия
 
 
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