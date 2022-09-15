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Путин отметил дружбу между Россией и Китаем
Путин отметил дружбу между Россией и Китаем - РИА Новости, 15.09.2022
Путин отметил дружбу между Россией и Китаем
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином отметил, что мир стремительно меняется, но неизменным остаётся только дружба между Китаем РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:56
2022-09-15T15:56
2022-09-15T16:02
владимир путин
китай
пекин
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином отметил, что мир стремительно меняется, но неизменным остаётся только дружба между Китаем и Россией.Соответствующая стенограмма опубликована на сайте Кремля."Хочу отметить, что мы с председателем встречались полгода назад в олимпийском Пекине, и за это время произошло много событий. Мир стремительно меняется, но неизменным остаётся только одно: дружба между Китаем и Россией, наши добрые в полном смысле этого слова отношения стратегического всеобъемлющего партнёрства, и мы продолжаем укреплять эти отношения", - сказал Путин.Двусторонняя встреча лидеров России и Китая состоялась в Самарканде, где 15-16 сентября проходит саммит ШОС.
https://ria.ru/20220915/kitay-1817009741.html
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владимир путин, китай, пекин, россия
Владимир Путин, Китай, Пекин, Россия
15:56 15.09.2022 (обновлено: 16:02 15.09.2022)
Путин отметил дружбу между Россией и Китаем
Путин: мир стремительно меняется, но неизменным остается дружба между Россией и Китаем