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В Молдавии запустили онлайн-площадку для поиска дров - РИА Новости, 15.09.2022
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В Молдавии запустили онлайн-площадку для поиска дров
В Молдавии запустили онлайн-площадку для поиска дров - РИА Новости, 15.09.2022
В Молдавии запустили онлайн-площадку для поиска дров
Министерство окружающей среды Молдавии запустило онлайн-площадку lemne.md (дрова.мд), на которой будет размещаться информация о наличии дров для продажи... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:15
2022-09-15T16:15
в мире
жкх
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 15 сен – РИА Новости. Министерство окружающей среды Молдавии запустило онлайн-площадку lemne.md (дрова.мд), на которой будет размещаться информация о наличии дров для продажи населению, сообщила в четверг пресс-служба правительства.Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. На этом фоне в республике вырос спрос на дрова. В июне премьер-министр страны Наталья Гаврилица попросила руководство министерства окружающей среды позаботиться об обеспечении населения дровами, а к 1 сентября запустить веб-ресурс, на котором граждане смогут найти полную информацию о процессе закупки дров на зиму. Однако ведомство не справилось с задачей, а после возмущения премьера министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу подала в отставку."Сегодня была запущена онлайн-платформа www.lemne.md, представляющая собой информационную площадку для управления процессом распределения древесины в стране, полезную для населения и местных администраций населенных пунктов. На сайте можно найти информацию о ближайшем лесничестве, тем самым был облегчен процесс обеспечения дровами жителей страны", - отмечается в официальном сообщении правительства.Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила увеличить квоту на покупку дров для домохозяйств с 3 до 5 складометров. В целом население Молдавии в холодный период года потребляет более 1 миллиона кубометров дров, однако в условиях дефицита предприятие Moldsilva предупредило, что сможет обеспечить только 800 тысяч кубометров.В Молдавии 660 тысяч семей живут в домах с печным отоплением.
https://ria.ru/20220914/moldaviya-1816616460.html
https://ria.ru/20220914/evropa-1816701029.html
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в мире, жкх, наталья гаврилица, молдавия
В мире, ЖКХ, Наталья Гаврилица, Молдавия
16:15 15.09.2022
 
В Молдавии запустили онлайн-площадку для поиска дров

Министерство окружающей среды Молдавии запустило онлайн-площадку для поиска дров

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкПоленница с дровами в деревне
Поленница с дровами в деревне - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Поленница с дровами в деревне. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 сен – РИА Новости. Министерство окружающей среды Молдавии запустило онлайн-площадку lemne.md (дрова.мд), на которой будет размещаться информация о наличии дров для продажи населению, сообщила в четверг пресс-служба правительства.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. На этом фоне в республике вырос спрос на дрова. В июне премьер-министр страны Наталья Гаврилица попросила руководство министерства окружающей среды позаботиться об обеспечении населения дровами, а к 1 сентября запустить веб-ресурс, на котором граждане смогут найти полную информацию о процессе закупки дров на зиму. Однако ведомство не справилось с задачей, а после возмущения премьера министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу подала в отставку.
"Сегодня была запущена онлайн-платформа www.lemne.md, представляющая собой информационную площадку для управления процессом распределения древесины в стране, полезную для населения и местных администраций населенных пунктов. На сайте можно найти информацию о ближайшем лесничестве, тем самым был облегчен процесс обеспечения дровами жителей страны", - отмечается в официальном сообщении правительства.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила увеличить квоту на покупку дров для домохозяйств с 3 до 5 складометров. В целом население Молдавии в холодный период года потребляет более 1 миллиона кубометров дров, однако в условиях дефицита предприятие Moldsilva предупредило, что сможет обеспечить только 800 тысяч кубометров.
В Молдавии 660 тысяч семей живут в домах с печным отоплением.

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