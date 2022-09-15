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В Ворошиловском районе Донецка временно не ходят трамваи - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/donetsk-1817049857.html
В Ворошиловском районе Донецка временно не ходят трамваи
В Ворошиловском районе Донецка временно не ходят трамваи - РИА Новости, 15.09.2022
В Ворошиловском районе Донецка временно не ходят трамваи
Движение трамваев приостановлено в Ворошиловском районе Донецка из-за опасности боевых действий, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:12
2022-09-15T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Движение трамваев приостановлено в Ворошиловском районе Донецка из-за опасности боевых действий, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Из-за опасности боевых действий временно остановлено движение трамваев маршрутов №9 и №10 в Ворошиловском районе", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об обстреле этого района со стороны украинских войск.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
17:12 15.09.2022
 
В Ворошиловском районе Донецка временно не ходят трамваи

Трамваи временно не ходят в Ворошиловском районе Донецка из-за опасности боевых действий

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПассажиры общественного транспорта
Пассажиры общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пассажиры общественного транспорта. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Движение трамваев приостановлено в Ворошиловском районе Донецка из-за опасности боевых действий, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Из-за опасности боевых действий временно остановлено движение трамваев маршрутов №9 и №10 в Ворошиловском районе", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об обстреле этого района со стороны украинских войск.
Повседневная жизнь в Донецке
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Люди, спешащие по делам, залитые солнцем улицы…

Афиши на фасаде здания на одной из улиц в Донецке
1 из 12

Люди, спешащие по делам, залитые солнцем улицы…

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Невозможно представить себе, что этот город практически живет под обстрелами.

Девушки на площади в Донецке
2 из 12

Невозможно представить себе, что этот город практически живет под обстрелами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Что ни день, то сообщения о пострадавших мирных людях и разрушенных зданиях.

Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке
3 из 12

Что ни день, то сообщения о пострадавших мирных людях и разрушенных зданиях.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Донецк — один из крупнейших промышленных городов Украины — до 2014 года лидировал по темпам роста и занимал второе после Мариуполя место по объемам производства.

Повседневная жизнь в Донецке
4 из 12

Донецк — один из крупнейших промышленных городов Украины — до 2014 года лидировал по темпам роста и занимал второе после Мариуполя место по объемам производства.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В 2014-м ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота. Донецк стал столицей самопровозглашенной республики.

Торговля на центральном рынке в Донецке
5 из 12

В 2014-м ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота. Донецк стал столицей самопровозглашенной республики.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

По северным и западным предместьям города прошла линия разграничения сил в Донбассе.

Надпись на стене на одной из улиц в Донецке
6 из 12

По северным и западным предместьям города прошла линия разграничения сил в Донбассе.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

О том, что опасность совсем рядом, напоминают разбитые окна домов и следы от пуль.

Мужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке
7 из 12

О том, что опасность совсем рядом, напоминают разбитые окна домов и следы от пуль.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Прохожие на одной из улиц Донецка.

Люди на одной из улиц в Донецке
8 из 12

Прохожие на одной из улиц Донецка.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную спецоперацию.

Продажа форменной одежды на рынке в Донецке
9 из 12

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную спецоперацию.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Задачей операции Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Флаги Российской Федерации на балконах и фасаде одного и зданий в Донецке
10 из 12

Задачей операции Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Союзные силы за это время освободили всю ЛНР и значительную часть ДНР.

Военный грузовой автомобиль на одной из улиц в Донецке
11 из 12

Союзные силы за это время освободили всю ЛНР и значительную часть ДНР.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанкПлакат на крыше одного из зданий в Донецке.
Плакат на крыше одного из зданий в Донецке
12 из 12
Плакат на крыше одного из зданий в Донецке.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

Люди, спешащие по делам, залитые солнцем улицы…

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 12

Невозможно представить себе, что этот город практически живет под обстрелами.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 12

Что ни день, то сообщения о пострадавших мирных людях и разрушенных зданиях.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

Донецк — один из крупнейших промышленных городов Украины — до 2014 года лидировал по темпам роста и занимал второе после Мариуполя место по объемам производства.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 12

В 2014-м ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота. Донецк стал столицей самопровозглашенной республики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

По северным и западным предместьям города прошла линия разграничения сил в Донбассе.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

О том, что опасность совсем рядом, напоминают разбитые окна домов и следы от пуль.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Прохожие на одной из улиц Донецка.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 12

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную спецоперацию.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 12

Задачей операции Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12

Союзные силы за это время освободили всю ЛНР и значительную часть ДНР.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 12
Плакат на крыше одного из зданий в Донецке.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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