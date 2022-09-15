В Ворошиловском районе Донецка временно не ходят трамваи

Трамваи временно не ходят в Ворошиловском районе Донецка из-за опасности боевых действий
Невозможно представить себе, что этот город практически живет под обстрелами.
Невозможно представить себе, что этот город практически живет под обстрелами.
Что ни день, то сообщения о пострадавших мирных людях и разрушенных зданиях.
Что ни день, то сообщения о пострадавших мирных людях и разрушенных зданиях.
Донецк — один из крупнейших промышленных городов Украины — до 2014 года лидировал по темпам роста и занимал второе после Мариуполя место по объемам производства.
Донецк — один из крупнейших промышленных городов Украины — до 2014 года лидировал по темпам роста и занимал второе после Мариуполя место по объемам производства.
В 2014-м ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота. Донецк стал столицей самопровозглашенной республики.
В 2014-м ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота. Донецк стал столицей самопровозглашенной республики.
По северным и западным предместьям города прошла линия разграничения сил в Донбассе.
По северным и западным предместьям города прошла линия разграничения сил в Донбассе.
О том, что опасность совсем рядом, напоминают разбитые окна домов и следы от пуль.
О том, что опасность совсем рядом, напоминают разбитые окна домов и следы от пуль.
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную спецоперацию.
Задачей операции Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Задачей операции Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Союзные силы за это время освободили всю ЛНР и значительную часть ДНР.
Союзные силы за это время освободили всю ЛНР и значительную часть ДНР.
Невозможно представить себе, что этот город практически живет под обстрелами.
Что ни день, то сообщения о пострадавших мирных людях и разрушенных зданиях.
Донецк — один из крупнейших промышленных городов Украины — до 2014 года лидировал по темпам роста и занимал второе после Мариуполя место по объемам производства.
В 2014-м ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота. Донецк стал столицей самопровозглашенной республики.
По северным и западным предместьям города прошла линия разграничения сил в Донбассе.
О том, что опасность совсем рядом, напоминают разбитые окна домов и следы от пуль.
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную спецоперацию.
Задачей операции Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Союзные силы за это время освободили всю ЛНР и значительную часть ДНР.