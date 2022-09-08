https://ria.ru/20220908/donetsk-1815350563.html

Повседневная жизнь в Донецке

Повседневная жизнь в Донецке - РИА Новости, 08.09.2022

Повседневная жизнь в Донецке

Донецк — город, на чью долю в последние годы пришлось много боли и страданий. Что происходит здесь сегодня, смотрите в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:11

2022-09-08T15:11

2022-09-08T15:11

фото

специальная военная операция на украине

днр

ситуация в днр и лнр

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Донецк — город, на чью долю в последние годы пришлось много боли и страданий. Что происходит здесь сегодня, смотрите в фотоленте Ria.ru.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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