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Повседневная жизнь в Донецке - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/donetsk-1815350563.html
Повседневная жизнь в Донецке
Повседневная жизнь в Донецке - РИА Новости, 08.09.2022
Повседневная жизнь в Донецке
Донецк — город, на чью долю в последние годы пришлось много боли и страданий. Что происходит здесь сегодня, смотрите в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.09.2022
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специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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Донецк — город, на чью долю в последние годы пришлось много боли и страданий. Что происходит здесь сегодня, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, днр, ситуация в днр и лнр
Фото, Специальная военная операция на Украине, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:11 08.09.2022
 

Повседневная жизнь в Донецке

Читать ria.ru в
Донецк — город, на чью долю в последние годы пришлось много боли и страданий. Что происходит здесь сегодня, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Люди, спешащие по делам, залитые солнцем улицы…

Афиши на фасаде здания на одной из улиц в Донецке
1 из 12

Люди, спешащие по делам, залитые солнцем улицы…

© РИА Новости
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Невозможно представить себе, что этот город практически живет под обстрелами.

Девушки на площади в Донецке
2 из 12

Невозможно представить себе, что этот город практически живет под обстрелами.

© РИА Новости
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Что ни день, то сообщения о пострадавших мирных людях и разрушенных зданиях.

Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке
3 из 12

Что ни день, то сообщения о пострадавших мирных людях и разрушенных зданиях.

© РИА Новости
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Донецк — один из крупнейших промышленных городов Украины — до 2014 года лидировал по темпам роста и занимал второе после Мариуполя место по объемам производства.

Повседневная жизнь в Донецке
4 из 12

Донецк — один из крупнейших промышленных городов Украины — до 2014 года лидировал по темпам роста и занимал второе после Мариуполя место по объемам производства.

© РИА Новости
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В 2014-м ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота. Донецк стал столицей самопровозглашенной республики.

Торговля на центральном рынке в Донецке
5 из 12

В 2014-м ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота. Донецк стал столицей самопровозглашенной республики.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

По северным и западным предместьям города прошла линия разграничения сил в Донбассе.

Надпись на стене на одной из улиц в Донецке
6 из 12

По северным и западным предместьям города прошла линия разграничения сил в Донбассе.

© РИА Новости
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О том, что опасность совсем рядом, напоминают разбитые окна домов и следы от пуль.

Мужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке
7 из 12

О том, что опасность совсем рядом, напоминают разбитые окна домов и следы от пуль.

© РИА Новости
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Прохожие на одной из улиц Донецка.

Люди на одной из улиц в Донецке
8 из 12

Прохожие на одной из улиц Донецка.

© РИА Новости
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Россия с 24 февраля проводит на Украине военную спецоперацию.

Продажа форменной одежды на рынке в Донецке
9 из 12

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную спецоперацию.

© РИА Новости
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Задачей операции Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Флаги Российской Федерации на балконах и фасаде одного и зданий в Донецке
10 из 12

Задачей операции Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Союзные силы за это время освободили всю ЛНР и значительную часть ДНР.

Военный грузовой автомобиль на одной из улиц в Донецке
11 из 12

Союзные силы за это время освободили всю ЛНР и значительную часть ДНР.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанкПлакат на крыше одного из зданий в Донецке.
Плакат на крыше одного из зданий в Донецке
12 из 12
Плакат на крыше одного из зданий в Донецке.
© РИА Новости
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