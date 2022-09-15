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Свыше 47 тысяч абонентов в ряде районов Донецка обесточены из-за обстрелов - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/donetsk-1817014569.html
Свыше 47 тысяч абонентов в ряде районов Донецка обесточены из-за обстрелов
Свыше 47 тысяч абонентов в ряде районов Донецка обесточены из-за обстрелов - РИА Новости, 15.09.2022
Свыше 47 тысяч абонентов в ряде районов Донецка обесточены из-за обстрелов
Свыше 47,5 тысячи абонентов остались без электричества в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка из-за боевых действий, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:27
2022-09-15T15:27
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
петровский район
министерство угля и энергетики днр
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Свыше 47,5 тысячи абонентов остались без электричества в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка из-за боевых действий, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате боевых действий в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах обесточены 236 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались 47 550 абонентов", - сообщил Кулемзин в Telegram-канале.Отмечается, что обстрелы районов украинскими войсками продолжаются.Как добавило министерство угля и энергетики ДНР, аварийно-восстановительные работы будут проводиться, когда позволит обстановка.
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алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), петровский район, министерство угля и энергетики днр, днр, ситуация в днр и лнр, в мире
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Петровский район, Министерство угля и энергетики ДНР, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире
15:27 15.09.2022
 
Свыше 47 тысяч абонентов в ряде районов Донецка обесточены из-за обстрелов

Мэр Донецка Кулемзин: свыше 47 тысяч абонентов остались без электричества из-за обстрелов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкБоеприпас на месте обстрела в Донецке
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Свыше 47,5 тысячи абонентов остались без электричества в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка из-за боевых действий, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате боевых действий в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах обесточены 236 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались 47 550 абонентов", - сообщил Кулемзин в Telegram-канале.
Отмечается, что обстрелы районов украинскими войсками продолжаются.
Как добавило министерство угля и энергетики ДНР, аварийно-восстановительные работы будут проводиться, когда позволит обстановка.

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