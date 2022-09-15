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Свыше 47 тысяч абонентов в ряде районов Донецка обесточены из-за обстрелов
Свыше 47 тысяч абонентов в ряде районов Донецка обесточены из-за обстрелов - РИА Новости, 15.09.2022
Свыше 47 тысяч абонентов в ряде районов Донецка обесточены из-за обстрелов
Свыше 47,5 тысячи абонентов остались без электричества в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка из-за боевых действий, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:27
2022-09-15T15:27
2022-09-15T15:27
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
петровский район
министерство угля и энергетики днр
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в мире
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Свыше 47,5 тысячи абонентов остались без электричества в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка из-за боевых действий, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате боевых действий в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах обесточены 236 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались 47 550 абонентов", - сообщил Кулемзин в Telegram-канале.Отмечается, что обстрелы районов украинскими войсками продолжаются.Как добавило министерство угля и энергетики ДНР, аварийно-восстановительные работы будут проводиться, когда позволит обстановка.
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Свыше 47 тысяч абонентов в ряде районов Донецка обесточены из-за обстрелов
Мэр Донецка Кулемзин: свыше 47 тысяч абонентов остались без электричества из-за обстрелов