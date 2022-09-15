https://ria.ru/20220915/donetsk-1817014569.html

Свыше 47 тысяч абонентов в ряде районов Донецка обесточены из-за обстрелов

Свыше 47 тысяч абонентов в ряде районов Донецка обесточены из-за обстрелов - РИА Новости, 15.09.2022

Свыше 47 тысяч абонентов в ряде районов Донецка обесточены из-за обстрелов

Свыше 47,5 тысячи абонентов остались без электричества в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка из-за боевых действий, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:27

2022-09-15T15:27

2022-09-15T15:27

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

петровский район

министерство угля и энергетики днр

днр

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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Свыше 47,5 тысячи абонентов остались без электричества в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка из-за боевых действий, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате боевых действий в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах обесточены 236 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались 47 550 абонентов", - сообщил Кулемзин в Telegram-канале.Отмечается, что обстрелы районов украинскими войсками продолжаются.Как добавило министерство угля и энергетики ДНР, аварийно-восстановительные работы будут проводиться, когда позволит обстановка.

https://ria.ru/20220915/obstrel-1817003976.html

донецк (днр)

петровский район

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