Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 11 снарядов
Осколки украинских снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив 11 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Обстрелы Донецка были зафиксированы в 13.15 и 14.00, украинские силовики выпустили по Петровскому и Кировскому районам города по три снаряда калибрами 152 и 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.