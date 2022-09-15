https://ria.ru/20220915/donbass-1817007716.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 15.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив 11 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:06

2022-09-15T15:06

2022-09-15T15:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив 11 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Обстрелы Донецка были зафиксированы в 13.15 и 14.00, украинские силовики выпустили по Петровскому и Кировскому районам города по три снаряда калибрами 152 и 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

https://ria.ru/20220915/spetsoperatsiya-1816776277.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины