https://ria.ru/20220915/dokumenty-1816881847.html

CNN: экс-советник Трампа передал Минюсту США документы по штурму Капитолия

CNN: экс-советник Трампа передал Минюсту США документы по штурму Капитолия - РИА Новости, 15.09.2022

CNN: экс-советник Трампа передал Минюсту США документы по штурму Капитолия

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Марк Медоуз выполнил требование Министерства юстиции и передал документы, связанные со штурмом Капитолия 6... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T05:59

2022-09-15T05:59

2022-09-15T11:14

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Марк Медоуз выполнил требование Министерства юстиции и передал документы, связанные со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, сообщает CNN со ссылкой на источники.По данным одного из собеседников телеканала, Медоуз передал те же материалы, которые он предоставил в комитет палаты представителей США, расследующий штурм Капитолия.В прошлом году Медоуз передал комитету палаты представителей тысячи текстовых сообщений и электронных писем, "прежде чем перестал сотрудничать". Переданные им тексты "позволили пролить свет на его отношения в Белом доме, хотя он утаил сотни сообщений, сославшись на привилегии исполнительной власти", утверждает CNN.За месяцы своей работы комитет поговорил более чем с тысячей человек. В качестве свидетелей вызывали законодателей и близких Трампа, повестки о предоставлении документов направлялись компаниям — владельцам крупнейших соцсетей Alphabet, Meta*, Reddit и Twitter.Трамп неоднократно критиковал деятельность комитета, в частности, назвал "стыдом" допрос его дочери Иванки, которая восемь часов давала показания по видеосвязи. Зятю Трампа Джареду Кушнеру вопросы задавали на протяжении шести часов. Трамп заявил, что комитет создает невыносимые условия тем, кто приходит отвечать на вопросы законодателей. Свою ответственность за случившееся он не признает.Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Следственный комитет, сформированный в палате представителей, уже допросил за закрытыми дверями несколько сотен человек и инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа — Стивена Бэннона и Марка Медоуза — за отказ от дачи показаний.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220914/suleymani-1816750431.html

https://ria.ru/20220914/danchenko-1816626282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, дональд трамп, сша, министерство юстиции сша