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Путин рассказал о работе над договором о сотрудничестве России и Ирана - РИА Новости, 15.09.2022
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Путин рассказал о работе над договором о сотрудничестве России и Ирана
Путин рассказал о работе над договором о сотрудничестве России и Ирана - РИА Новости, 15.09.2022
Путин рассказал о работе над договором о сотрудничестве России и Ирана
Работа над новым большим договором между Россией и Ираном находится в завершающей стадии, заявил Владимир Путин на встрече с президентом исламской республики... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:42
2022-09-15T13:13
в мире
россия
иран
владимир путин
ибрахим раиси
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САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Работа над новым большим договором между Россией и Ираном находится в завершающей стадии, заявил Владимир Путин на встрече с президентом исламской республики Ибрахимом Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде.Этот документ ознаменует выход отношений между двумя странами на уровень стратегического партнерства, подчеркнул российский лидер.Он напомнил, что в августе с Байконура запустили спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", построенный в России по заказу Ирана.Кроме того, на следующей неделе исламскую республику посетит деловая делегация, в которую войдут представители около 80-ти компаний, указал Путин.В свою очередь Раиси поблагодарил Москву за поддержку Тегерана при вступлении в ШОС. Он подчеркнул, что Иран серьезно настроен на развитие двусторонних отношений, которые носят стратегический характер. Сотрудничество может развиваться в политической и торгово-экономической сферах, а также в области космоса, заключил президент Ирана.
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в мире, россия, иран, владимир путин, ибрахим раиси
В мире, Россия, Иран, Владимир Путин, Ибрахим Раиси
12:42 15.09.2022 (обновлено: 13:13 15.09.2022)
 
Путин рассказал о работе над договором о сотрудничестве России и Ирана

Путин заявил, что работа над новым договором о сотрудничестве России и Ирана завершается

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде
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САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Работа над новым большим договором между Россией и Ираном находится в завершающей стадии, заявил Владимир Путин на встрече с президентом исламской республики Ибрахимом Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде.
Этот документ ознаменует выход отношений между двумя странами на уровень стратегического партнерства, подчеркнул российский лидер.

"Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены за многие предыдущие годы. <...> Товарооборот увеличился на 81 процент в прошлом году, а за первые пять месяцев текущего года — еще плюс 30 процентов", — продолжил глава государства.

Он напомнил, что в августе с Байконура запустили спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", построенный в России по заказу Ирана.
Кроме того, на следующей неделе исламскую республику посетит деловая делегация, в которую войдут представители около 80-ти компаний, указал Путин.
В свою очередь Раиси поблагодарил Москву за поддержку Тегерана при вступлении в ШОС. Он подчеркнул, что Иран серьезно настроен на развитие двусторонних отношений, которые носят стратегический характер. Сотрудничество может развиваться в политической и торгово-экономической сферах, а также в области космоса, заключил президент Ирана.

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