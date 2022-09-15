https://ria.ru/20220915/dogovor-1816953051.html

Путин рассказал о работе над договором о сотрудничестве России и Ирана

Путин рассказал о работе над договором о сотрудничестве России и Ирана - РИА Новости, 15.09.2022

Путин рассказал о работе над договором о сотрудничестве России и Ирана

Работа над новым большим договором между Россией и Ираном находится в завершающей стадии, заявил Владимир Путин на встрече с президентом исламской республики... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:42

2022-09-15T12:42

2022-09-15T13:13

в мире

россия

иран

владимир путин

ибрахим раиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816952004_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fad381b93fab36cb8cb111e2371ec4aa.jpg

САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Работа над новым большим договором между Россией и Ираном находится в завершающей стадии, заявил Владимир Путин на встрече с президентом исламской республики Ибрахимом Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде.Этот документ ознаменует выход отношений между двумя странами на уровень стратегического партнерства, подчеркнул российский лидер.Он напомнил, что в августе с Байконура запустили спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", построенный в России по заказу Ирана.Кроме того, на следующей неделе исламскую республику посетит деловая делегация, в которую войдут представители около 80-ти компаний, указал Путин.В свою очередь Раиси поблагодарил Москву за поддержку Тегерана при вступлении в ШОС. Он подчеркнул, что Иран серьезно настроен на развитие двусторонних отношений, которые носят стратегический характер. Сотрудничество может развиваться в политической и торгово-экономической сферах, а также в области космоса, заключил президент Ирана.

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816952480.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, иран, владимир путин, ибрахим раиси