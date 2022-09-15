12:42 15.09.2022 (обновлено: 13:13 15.09.2022)
Путин рассказал о работе над договором о сотрудничестве России и Ирана
Путин заявил, что работа над новым договором о сотрудничестве России и Ирана завершается
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде
САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Работа над новым большим договором между Россией и Ираном находится в завершающей стадии, заявил Владимир Путин на встрече с президентом исламской республики Ибрахимом Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде.
Этот документ ознаменует выход отношений между двумя странами на уровень стратегического партнерства, подчеркнул российский лидер.
"Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены за многие предыдущие годы. <...> Товарооборот увеличился на 81 процент в прошлом году, а за первые пять месяцев текущего года — еще плюс 30 процентов", — продолжил глава государства.
Он напомнил, что в августе с Байконура запустили спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", построенный в России по заказу Ирана.
Кроме того, на следующей неделе исламскую республику посетит деловая делегация, в которую войдут представители около 80-ти компаний, указал Путин.
В свою очередь Раиси поблагодарил Москву за поддержку Тегерана при вступлении в ШОС. Он подчеркнул, что Иран серьезно настроен на развитие двусторонних отношений, которые носят стратегический характер. Сотрудничество может развиваться в политической и торгово-экономической сферах, а также в области космоса, заключил президент Ирана.