https://ria.ru/20220915/dogazifikatsiya-1816914946.html

План по догазификации на 2022 год в Пермском крае выполнен на 87%

План по догазификации на 2022 год в Пермском крае выполнен на 87% - РИА Новости, 15.09.2022

План по догазификации на 2022 год в Пермском крае выполнен на 87%

Планы по программе догазификации домовладений Пермского края на текущий год выполнен на 87%, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:42

2022-09-15T10:42

2022-09-15T10:42

пермский край

дмитрий махонин

жкх

газпром межрегионгаз

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ПЕРМЬ, 15 сен – РИА Новости. Планы по программе догазификации домовладений Пермского края на текущий год выполнен на 87%, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В среду на площадке Петербургского международного газового форума 2022 глава Пермского края Дмитрий Махонин встретился с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым. Стороны обсудили ход реализации президентской программы по догазификации, строительству газопроводов в северных территориях, а также перспективы дальнейшего сотрудничества по газификации региона."План этого года по подведению голубого топлива к домам пермяков выполнен на 87% – исполнены свыше 15 тысяч договоров с потребителями", – говорится в сообщении.По словам Густова, в Пермском крае из 33 тысяч поданных на догазификацию заявок 92% переведены в договоры, поэтому "опыт работы региона по ускоренному подключению абонентов необходимо транслировать на федеральном уровне".Густов обратил внимание на практику Пермского края по строительству газовых сетей в ходе догазификации не до границ участка, а непосредственно до фундамента дома. По информации "Газпром межрегионгаз", этот опыт взяли на вооружение Владимирская, Ленинградская, Нижегородская области, Республики Карелия и Санкт-Петербург.Как отметил губернатор Махонин, в регионе стремятся системно подходить к вопросу подведения сетей к домам.

https://ria.ru/20220906/terminal-1814752484.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, жкх, газпром межрегионгаз