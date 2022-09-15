https://ria.ru/20220915/dogazifikatsiya-1816914946.html
План по догазификации на 2022 год в Пермском крае выполнен на 87%
План по догазификации на 2022 год в Пермском крае выполнен на 87% - РИА Новости, 15.09.2022
План по догазификации на 2022 год в Пермском крае выполнен на 87%
Планы по программе догазификации домовладений Пермского края на текущий год выполнен на 87%, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:42
2022-09-15T10:42
2022-09-15T10:42
пермский край
дмитрий махонин
жкх
газпром межрегионгаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151579/99/1515799975_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce73fca9eff4e9ff3940d720bbbdc5aa.jpg
ПЕРМЬ, 15 сен – РИА Новости. Планы по программе догазификации домовладений Пермского края на текущий год выполнен на 87%, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В среду на площадке Петербургского международного газового форума 2022 глава Пермского края Дмитрий Махонин встретился с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым. Стороны обсудили ход реализации президентской программы по догазификации, строительству газопроводов в северных территориях, а также перспективы дальнейшего сотрудничества по газификации региона."План этого года по подведению голубого топлива к домам пермяков выполнен на 87% – исполнены свыше 15 тысяч договоров с потребителями", – говорится в сообщении.По словам Густова, в Пермском крае из 33 тысяч поданных на догазификацию заявок 92% переведены в договоры, поэтому "опыт работы региона по ускоренному подключению абонентов необходимо транслировать на федеральном уровне".Густов обратил внимание на практику Пермского края по строительству газовых сетей в ходе догазификации не до границ участка, а непосредственно до фундамента дома. По информации "Газпром межрегионгаз", этот опыт взяли на вооружение Владимирская, Ленинградская, Нижегородская области, Республики Карелия и Санкт-Петербург.Как отметил губернатор Махонин, в регионе стремятся системно подходить к вопросу подведения сетей к домам.
https://ria.ru/20220906/terminal-1814752484.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151579/99/1515799975_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a07b1e4d0d8bdd5fcb1cc9efd3baa41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, жкх, газпром межрегионгаз
Пермский край, Дмитрий Махонин, ЖКХ, Газпром межрегионгаз
ПЕРМЬ, 15 сен – РИА Новости. Планы по программе догазификации домовладений Пермского края на текущий год выполнен на 87%, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В среду на площадке Петербургского международного газового форума 2022 глава Пермского края Дмитрий Махонин
встретился с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз
" Сергеем Густовым. Стороны обсудили ход реализации президентской программы по догазификации, строительству газопроводов в северных территориях, а также перспективы дальнейшего сотрудничества по газификации региона.
"План этого года по подведению голубого топлива к домам пермяков выполнен на 87% – исполнены свыше 15 тысяч договоров с потребителями", – говорится в сообщении.
По словам Густова, в Пермском крае из 33 тысяч поданных на догазификацию заявок 92% переведены в договоры, поэтому "опыт работы региона по ускоренному подключению абонентов необходимо транслировать на федеральном уровне".
Густов обратил внимание на практику Пермского края по строительству газовых сетей в ходе догазификации не до границ участка, а непосредственно до фундамента дома. По информации "Газпром межрегионгаз", этот опыт взяли на вооружение Владимирская, Ленинградская, Нижегородская области
, Республики Карелия
и Санкт-Петербург
.
Как отметил губернатор Махонин, в регионе стремятся системно подходить к вопросу подведения сетей к домам.
"Все новые распределительные сети проектируются и строятся в регионе по принципу подведения к фасадам домов. И реализация программы по догазификации должна коррелироваться с общими принципами газификации региона, упрощая для жителей процедуру подключения к экономичному топливу", – сказал Махонин.