https://ria.ru/20220915/dobrovoltsy-1817137109.html
Депутат Госдумы назвал своевременной инициативу Кадырова по добровольцам
Депутат Госдумы назвал своевременной инициативу Кадырова по добровольцам - РИА Новости, 15.09.2022
Депутат Госдумы назвал своевременной инициативу Кадырова по добровольцам
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал своевременной инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах добровольцев для участия в спецоперации на... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T23:14
2022-09-15T23:14
2022-09-15T23:14
специальная военная операция на украине
михаил шеремет
рамзан кадыров
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал своевременной инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах добровольцев для участия в спецоперации на Украине.Ранее Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации."Это своевременная и необходимая инициатива, которая по силам всем регионам", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, сегодня украинская армия, с учетом большого пополнения за счет иностранных наемников, в несколько раз превосходит по численности группировку союзных сил, выполняющих задание в рамках специальной военной операции на Украине."У нас очень много патриотов, готовых защищать и отстаивать интересы страны. Сегодня мы фактически воюем против стран коллективного Запада, которые отправляют на Украину наемников и самые современные образцы оружия", - подчеркнул депутат.По его словам, западные страны сегодня сознательно разжигают военный конфликт на Украине, стараясь ослабить Россию и установить контроль над ее энергоресурсами.
https://ria.ru/20220908/ukraina-1815324659.html
https://ria.ru/20220911/dobrovoltsy-1816012197.html
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михаил шеремет, рамзан кадыров, украина, россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Михаил Шеремет, Рамзан Кадыров, Украина, Россия, Госдума РФ
Депутат Госдумы назвал своевременной инициативу Кадырова по добровольцам
Депутат Госдумы Шеремет назвал своевременной инициативу Кадырова по добровольцам
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал своевременной инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах добровольцев для участия в спецоперации на Украине.
Ранее Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации.
"Это своевременная и необходимая инициатива, которая по силам всем регионам", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, сегодня украинская армия, с учетом большого пополнения за счет иностранных наемников, в несколько раз превосходит по численности группировку союзных сил, выполняющих задание в рамках специальной военной операции на Украине.
"У нас очень много патриотов, готовых защищать и отстаивать интересы страны. Сегодня мы фактически воюем против стран коллективного Запада, которые отправляют на Украину наемников и самые современные образцы оружия", - подчеркнул депутат.
По его словам, западные страны сегодня сознательно разжигают военный конфликт на Украине, стараясь ослабить Россию
и установить контроль над ее энергоресурсами.