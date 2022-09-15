https://ria.ru/20220915/dobrovoltsy-1817137109.html

Депутат Госдумы назвал своевременной инициативу Кадырова по добровольцам

Депутат Госдумы назвал своевременной инициативу Кадырова по добровольцам - РИА Новости, 15.09.2022

Депутат Госдумы назвал своевременной инициативу Кадырова по добровольцам

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал своевременной инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах добровольцев для участия в спецоперации на... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T23:14

2022-09-15T23:14

2022-09-15T23:14

специальная военная операция на украине

михаил шеремет

рамзан кадыров

украина

россия

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал своевременной инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах добровольцев для участия в спецоперации на Украине.Ранее Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации."Это своевременная и необходимая инициатива, которая по силам всем регионам", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, сегодня украинская армия, с учетом большого пополнения за счет иностранных наемников, в несколько раз превосходит по численности группировку союзных сил, выполняющих задание в рамках специальной военной операции на Украине."У нас очень много патриотов, готовых защищать и отстаивать интересы страны. Сегодня мы фактически воюем против стран коллективного Запада, которые отправляют на Украину наемников и самые современные образцы оружия", - подчеркнул депутат.По его словам, западные страны сегодня сознательно разжигают военный конфликт на Украине, стараясь ослабить Россию и установить контроль над ее энергоресурсами.

https://ria.ru/20220908/ukraina-1815324659.html

https://ria.ru/20220911/dobrovoltsy-1816012197.html

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михаил шеремет, рамзан кадыров, украина, россия, госдума рф