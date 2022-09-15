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Депутат Госдумы назвал своевременной инициативу Кадырова по добровольцам - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/dobrovoltsy-1817137109.html
Депутат Госдумы назвал своевременной инициативу Кадырова по добровольцам
Депутат Госдумы назвал своевременной инициативу Кадырова по добровольцам - РИА Новости, 15.09.2022
Депутат Госдумы назвал своевременной инициативу Кадырова по добровольцам
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал своевременной инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах добровольцев для участия в спецоперации на... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T23:14
2022-09-15T23:14
специальная военная операция на украине
михаил шеремет
рамзан кадыров
украина
россия
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал своевременной инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах добровольцев для участия в спецоперации на Украине.Ранее Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации."Это своевременная и необходимая инициатива, которая по силам всем регионам", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, сегодня украинская армия, с учетом большого пополнения за счет иностранных наемников, в несколько раз превосходит по численности группировку союзных сил, выполняющих задание в рамках специальной военной операции на Украине."У нас очень много патриотов, готовых защищать и отстаивать интересы страны. Сегодня мы фактически воюем против стран коллективного Запада, которые отправляют на Украину наемников и самые современные образцы оружия", - подчеркнул депутат.По его словам, западные страны сегодня сознательно разжигают военный конфликт на Украине, стараясь ослабить Россию и установить контроль над ее энергоресурсами.
https://ria.ru/20220908/ukraina-1815324659.html
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михаил шеремет, рамзан кадыров, украина, россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Михаил Шеремет, Рамзан Кадыров, Украина, Россия, Госдума РФ
23:14 15.09.2022
 
Депутат Госдумы назвал своевременной инициативу Кадырова по добровольцам

Депутат Госдумы Шеремет назвал своевременной инициативу Кадырова по добровольцам

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал своевременной инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах добровольцев для участия в спецоперации на Украине.
Ранее Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации.
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"Это своевременная и необходимая инициатива, которая по силам всем регионам", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, сегодня украинская армия, с учетом большого пополнения за счет иностранных наемников, в несколько раз превосходит по численности группировку союзных сил, выполняющих задание в рамках специальной военной операции на Украине.
"У нас очень много патриотов, готовых защищать и отстаивать интересы страны. Сегодня мы фактически воюем против стран коллективного Запада, которые отправляют на Украину наемников и самые современные образцы оружия", - подчеркнул депутат.
По его словам, западные страны сегодня сознательно разжигают военный конфликт на Украине, стараясь ослабить Россию и установить контроль над ее энергоресурсами.
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил ШереметРамзан КадыровУкраинаРоссияГосдума РФ
 
 
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