12:58 15.09.2022 (обновлено: 14:18 15.09.2022)
Кадыров предложил всем главам регионов подготовить по тысяче добровольцев
Кадыров призвал глав регионов подготовить по тысяче добровольцев в рамках самомобилизации
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 15 сен — РИА Новости. Каждый руководитель российского региона должен помочь государству и укомплектовать как минимум тысячу добровольцев для участия в спецоперации на Украине, объявив самомобилизацию, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать самомобилизация. Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине <...> Помощь должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам", — пояснил он.
Как отметил Кадыров, руководители регионов имеют возможность подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы одну тысячу добровольцев". По его мнению, это минимум, который могут предоставить субъекты, но в масштабах страны — это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек.
"Вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок. И все это, заметьте, без объявления мобилизации. По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно", — добавил чеченский лидер.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.