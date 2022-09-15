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Кадыров предложил всем главам регионов подготовить по тысяче добровольцев - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/dobrovoltsy-1816959198.html
Кадыров предложил всем главам регионов подготовить по тысяче добровольцев
Кадыров предложил всем главам регионов подготовить по тысяче добровольцев - РИА Новости, 15.09.2022
Кадыров предложил всем главам регионов подготовить по тысяче добровольцев
Каждый руководитель российского региона должен помочь государству и укомплектовать как минимум тысячу добровольцев для участия в спецоперации на Украине,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:58
2022-09-15T14:18
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
россия
украина
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ГРОЗНЫЙ, 15 сен — РИА Новости. Каждый руководитель российского региона должен помочь государству и укомплектовать как минимум тысячу добровольцев для участия в спецоперации на Украине, объявив самомобилизацию, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать самомобилизация. Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине &lt;...&gt; Помощь должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам", — пояснил он.Как отметил Кадыров, руководители регионов имеют возможность подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы одну тысячу добровольцев". По его мнению, это минимум, который могут предоставить субъекты, но в масштабах страны — это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек."Вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок. И все это, заметьте, без объявления мобилизации. По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно", — добавил чеченский лидер.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220914/polozhenie-1816774044.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
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общество, рамзан кадыров, россия, украина, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, Россия, Украина, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР, Донбасс, Владимир Путин
12:58 15.09.2022 (обновлено: 14:18 15.09.2022)
 
Кадыров предложил всем главам регионов подготовить по тысяче добровольцев

Кадыров призвал глав регионов подготовить по тысяче добровольцев в рамках самомобилизации

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 сен — РИА Новости. Каждый руководитель российского региона должен помочь государству и укомплектовать как минимум тысячу добровольцев для участия в спецоперации на Украине, объявив самомобилизацию, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать самомобилизация. Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине <...> Помощь должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам", — пояснил он.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 16:28Специальная военная операция на Украине
Кадыров выступил за введение военного положения в России
Как отметил Кадыров, руководители регионов имеют возможность подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы одну тысячу добровольцев". По его мнению, это минимум, который могут предоставить субъекты, но в масштабах страны — это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек.
"Вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок. И все это, заметьте, без объявления мобилизации. По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно", — добавил чеченский лидер.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРамзан КадыровРоссияУкраинаЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир Путин
 
 
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