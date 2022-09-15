https://ria.ru/20220915/dobrovoltsy-1816959198.html

Кадыров предложил всем главам регионов подготовить по тысяче добровольцев

Кадыров предложил всем главам регионов подготовить по тысяче добровольцев - РИА Новости, 15.09.2022

Кадыров предложил всем главам регионов подготовить по тысяче добровольцев

Каждый руководитель российского региона должен помочь государству и укомплектовать как минимум тысячу добровольцев для участия в спецоперации на Украине,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:58

2022-09-15T12:58

2022-09-15T14:18

специальная военная операция на украине

общество

рамзан кадыров

россия

украина

чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

донбасс

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ГРОЗНЫЙ, 15 сен — РИА Новости. Каждый руководитель российского региона должен помочь государству и укомплектовать как минимум тысячу добровольцев для участия в спецоперации на Украине, объявив самомобилизацию, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать самомобилизация. Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине <...> Помощь должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам", — пояснил он.Как отметил Кадыров, руководители регионов имеют возможность подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы одну тысячу добровольцев". По его мнению, это минимум, который могут предоставить субъекты, но в масштабах страны — это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек."Вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок. И все это, заметьте, без объявления мобилизации. По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно", — добавил чеченский лидер.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220914/polozhenie-1816774044.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донбасс

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, рамзан кадыров, россия, украина, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир путин