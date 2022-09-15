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Союзные силы освободили Майорск в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
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Союзные силы освободили Майорск в ДНР
Союзные силы освободили Майорск в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
Союзные силы освободили Майорск в ДНР
Группировка сил Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил России освободила населенный пункт Майорск, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:31
2022-09-15T10:54
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Группировка сил Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил России освободила населенный пункт Майорск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Майорск", — отмечается в Telegram-канале ведомства.Накануне сообщалось об освобождении населенных пунктов Николаевка и Николаевка Вторая в ДНР.Майорск расположен к северу от Горловки, здесь располагался мощный укрепрайон ВСУ, откуда по городу постоянно велись артиллерийские обстрелы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ
09:31 15.09.2022 (обновлено: 10:54 15.09.2022)
 
Союзные силы освободили Майорск в ДНР

Силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке России освободили Майорск

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Группировка сил Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил России освободила населенный пункт Майорск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Майорск", — отмечается в Telegram-канале ведомства.
Накануне сообщалось об освобождении населенных пунктов Николаевка и Николаевка Вторая в ДНР.
Майорск расположен к северу от Горловки, здесь располагался мощный укрепрайон ВСУ, откуда по городу постоянно велись артиллерийские обстрелы.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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