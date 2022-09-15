https://ria.ru/20220915/dnr-1816900713.html
Союзные силы освободили Майорск в ДНР
Союзные силы освободили Майорск в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
Союзные силы освободили Майорск в ДНР
Группировка сил Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил России освободила населенный пункт Майорск, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:31
2022-09-15T09:31
2022-09-15T10:54
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Группировка сил Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил России освободила населенный пункт Майорск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Майорск", — отмечается в Telegram-канале ведомства.Накануне сообщалось об освобождении населенных пунктов Николаевка и Николаевка Вторая в ДНР.Майорск расположен к северу от Горловки, здесь располагался мощный укрепрайон ВСУ, откуда по городу постоянно велись артиллерийские обстрелы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220915/ataka-1816898283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ
09:31 15.09.2022 (обновлено: 10:54 15.09.2022)
Союзные силы освободили Майорск в ДНР
Силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке России освободили Майорск