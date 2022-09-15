https://ria.ru/20220915/dnr-1816900713.html

Союзные силы освободили Майорск в ДНР

Союзные силы освободили Майорск в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022

Союзные силы освободили Майорск в ДНР

Группировка сил Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил России освободила населенный пункт Майорск, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T09:31

2022-09-15T09:31

2022-09-15T10:54

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луганская народная республика

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Группировка сил Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил России освободила населенный пункт Майорск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Майорск", — отмечается в Telegram-канале ведомства.Накануне сообщалось об освобождении населенных пунктов Николаевка и Николаевка Вторая в ДНР.Майорск расположен к северу от Горловки, здесь располагался мощный укрепрайон ВСУ, откуда по городу постоянно велись артиллерийские обстрелы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220915/ataka-1816898283.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф