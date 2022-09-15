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ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 15.09.2022

ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска за час обстреляли Горловку и дважды Киевский район Донецка, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T09:11

2022-09-15T09:11

2022-09-15T09:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Горловку и дважды Киевский район Донецка, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 08:10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 7.10 украинские силовики выпустили 3 снаряда калибра 155 миллиметров по указанному району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220914/obstrel-1816735897.html

https://ria.ru/20220914/obstrel-1816826825.html

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, стирол, нато