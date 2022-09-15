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ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/dnr-1816898447.html
ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Горловке
ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 15.09.2022
ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска за час обстреляли Горловку и дважды Киевский район Донецка, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:11
2022-09-15T09:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Горловку и дважды Киевский район Донецка, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 08:10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 7.10 украинские силовики выпустили 3 снаряда калибра 155 миллиметров по указанному району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220914/obstrel-1816735897.html
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донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО
09:11 15.09.2022
 
ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Горловке

Представительство ДНР: ВСУ за час обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 11 снарядов НАТО

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Горловку и дважды Киевский район Донецка, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 08:10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 14:37Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
Кроме того, в 7.10 украинские силовики выпустили 3 снаряда калибра 155 миллиметров по указанному району Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Горловка после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 19:20Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево из артиллерии и минометов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСтиролНАТО
 
 
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