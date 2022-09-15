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Преподавателя крымского техникума арестовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 15.09.2022
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Преподавателя крымского техникума арестовали за дискредитацию ВС России
Преподавателя крымского техникума арестовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 15.09.2022
Преподавателя крымского техникума арестовали за дискредитацию ВС России
Преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров, включивший в аудитории дискредитирующую российских военных украинскую националистическую песню, арестован РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T20:17
2022-09-15T20:17
андрей белозеров
олег крючков
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров, включивший в аудитории дискредитирующую российских военных украинскую националистическую песню, арестован на 13 суток, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором преподаватель в присутствии учеников включил в аудитории видеоролик с украинской националистической песней, посвященной турецкому ударному беспилотнику Bayraktar. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков сообщил, что преподаватель уволен, а полицией начата проверка."Суд признал гражданина виновным в совершении административных правонарушений. В отношении него назначено наказание в виде административного ареста сроком 13 суток", - говорится в сообщении.В отношении Белозерова составлен ряд админпротоколов. В том числе за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ и пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.В распространенном МВД оперативном видео Белозеров признал, что демонстрировал с ознакомительной целью студентам боевые возможности турецкого ударного беспилотника Bayraktar против, предположительно, войск РФ."Свою вину признаю", - подчеркнул Белозеров.
https://ria.ru/20220914/asmus-1816671139.html
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андрей белозеров, олег крючков, россия
Андрей Белозеров, Олег Крючков, Россия
20:17 15.09.2022
 
Преподавателя крымского техникума арестовали за дискредитацию ВС России

Преподавателя Белогорского техникума в Крыму арестовали за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров, включивший в аудитории дискредитирующую российских военных украинскую националистическую песню, арестован на 13 суток, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором преподаватель в присутствии учеников включил в аудитории видеоролик с украинской националистической песней, посвященной турецкому ударному беспилотнику Bayraktar. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков сообщил, что преподаватель уволен, а полицией начата проверка.
"Суд признал гражданина виновным в совершении административных правонарушений. В отношении него назначено наказание в виде административного ареста сроком 13 суток", - говорится в сообщении.
В отношении Белозерова составлен ряд админпротоколов. В том числе за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ и пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
В распространенном МВД оперативном видео Белозеров признал, что демонстрировал с ознакомительной целью студентам боевые возможности турецкого ударного беспилотника Bayraktar против, предположительно, войск РФ.
"Свою вину признаю", - подчеркнул Белозеров.

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