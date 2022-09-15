https://ria.ru/20220915/diskreditatsiya-1817115913.html

Преподавателя крымского техникума арестовали за дискредитацию ВС России

Преподавателя крымского техникума арестовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 15.09.2022

Преподавателя крымского техникума арестовали за дискредитацию ВС России

Преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров, включивший в аудитории дискредитирующую российских военных украинскую националистическую песню, арестован РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T20:17

2022-09-15T20:17

2022-09-15T20:17

андрей белозеров

олег крючков

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров, включивший в аудитории дискредитирующую российских военных украинскую националистическую песню, арестован на 13 суток, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором преподаватель в присутствии учеников включил в аудитории видеоролик с украинской националистической песней, посвященной турецкому ударному беспилотнику Bayraktar. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков сообщил, что преподаватель уволен, а полицией начата проверка."Суд признал гражданина виновным в совершении административных правонарушений. В отношении него назначено наказание в виде административного ареста сроком 13 суток", - говорится в сообщении.В отношении Белозерова составлен ряд админпротоколов. В том числе за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ и пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.В распространенном МВД оперативном видео Белозеров признал, что демонстрировал с ознакомительной целью студентам боевые возможности турецкого ударного беспилотника Bayraktar против, предположительно, войск РФ."Свою вину признаю", - подчеркнул Белозеров.

https://ria.ru/20220914/asmus-1816671139.html

https://ria.ru/20220831/diskreditatsiya-1813484285.html

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андрей белозеров, олег крючков, россия