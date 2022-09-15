https://ria.ru/20220915/derevya-1817074281.html
Путин и лидеры стран ШОС посадили деревья в Самарканде
Путин и лидеры стран ШОС посадили деревья в Самарканде - РИА Новости, 15.09.2022
Путин и лидеры стран ШОС посадили деревья в Самарканде
Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран ШОС, прибывшие в четверг в Самарканд, вместе посадили деревья после первого рабочего дня саммита. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:11
2022-09-15T18:11
2022-09-15T20:32
шос
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саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран ШОС, прибывшие в четверг в Самарканд, вместе посадили деревья после первого рабочего дня саммита.Президент России взял лопату и засыпал землей саженец у таблички с российский флагом. Президент РФ был без галстука, но в костюме с белой рубашкой.Ожидается, что политики сегодня также посетят культурно-этнографический комплекс "Вечный город".Ранее Путин на полях саммита ШОС провел разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, президентом Ирана Ибрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, лидером КНР Си Цзиньпином.Также президент РФ встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и вручил ему орден Александра Невского. Была подписана декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Узбекистаном. Кроме того, российский лидер принял участие в трехсторонней встрече РФ – КНР – Монголия.Заседания лидеров стран ШОС в узком и расширенном составе состоятся 16 сентября. Участники также подпишут Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html
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Путин и лидеры стран-участниц ШОС сажают деревья в Самарканде
Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран ШОС, прибывшие в четверг в Самарканд, вместе посадили деревья после первого рабочего дня саммита.
2022-09-15T18:11
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ШОС, В мире, Владимир Путин, Россия, Самарканд, Саммит ШОС в Самарканде
18:11 15.09.2022 (обновлено: 20:32 15.09.2022)
Путин и лидеры стран ШОС посадили деревья в Самарканде
Президент Путин и лидеры стран ШОС посадили деревья после первого дня саммита в Самарканде