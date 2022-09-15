Рейтинг@Mail.ru
Путин и лидеры стран ШОС посадили деревья в Самарканде - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/derevya-1817074281.html
Путин и лидеры стран ШОС посадили деревья в Самарканде
Путин и лидеры стран ШОС посадили деревья в Самарканде - РИА Новости, 15.09.2022
Путин и лидеры стран ШОС посадили деревья в Самарканде
Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран ШОС, прибывшие в четверг в Самарканд, вместе посадили деревья после первого рабочего дня саммита. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:11
2022-09-15T20:32
шос
в мире
владимир путин
россия
самарканд
саммит шос в самарканде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817115786_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d25ab40ac4c68fd2b2d26a5055715a62.jpg
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран ШОС, прибывшие в четверг в Самарканд, вместе посадили деревья после первого рабочего дня саммита.Президент России взял лопату и засыпал землей саженец у таблички с российский флагом. Президент РФ был без галстука, но в костюме с белой рубашкой.Ожидается, что политики сегодня также посетят культурно-этнографический комплекс "Вечный город".Ранее Путин на полях саммита ШОС провел разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, президентом Ирана Ибрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, лидером КНР Си Цзиньпином.Также президент РФ встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и вручил ему орден Александра Невского. Была подписана декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Узбекистаном. Кроме того, российский лидер принял участие в трехсторонней встрече РФ – КНР – Монголия.Заседания лидеров стран ШОС в узком и расширенном составе состоятся 16 сентября. Участники также подпишут Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html
https://ria.ru/20220915/dogovor-1816953051.html
россия
самарканд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин и лидеры стран-участниц ШОС сажают деревья в Самарканде
Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран ШОС, прибывшие в четверг в Самарканд, вместе посадили деревья после первого рабочего дня саммита.
2022-09-15T18:11
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817115786_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_24666d266cdbc3530632c7c80a3b0152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шос, в мире, владимир путин, россия, самарканд, саммит шос в самарканде
ШОС, В мире, Владимир Путин, Россия, Самарканд, Саммит ШОС в Самарканде
18:11 15.09.2022 (обновлено: 20:32 15.09.2022)
 
Путин и лидеры стран ШОС посадили деревья в Самарканде

Президент Путин и лидеры стран ШОС посадили деревья после первого дня саммита в Самарканде

Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран ШОС, прибывшие в четверг в Самарканд, вместе посадили деревья после первого рабочего дня саммита.
Президент России взял лопату и засыпал землей саженец у таблички с российский флагом. Президент РФ был без галстука, но в костюме с белой рубашкой.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин (за столом справа) и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС, 15 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 17:00
"Без уродливых очертаний". Путин и Си выводят мир на новый путь развития
Ожидается, что политики сегодня также посетят культурно-этнографический комплекс "Вечный город".
Ранее Путин на полях саммита ШОС провел разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, президентом Ирана Ибрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, лидером КНР Си Цзиньпином.
Также президент РФ встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и вручил ему орден Александра Невского. Была подписана декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Узбекистаном. Кроме того, российский лидер принял участие в трехсторонней встрече РФ – КНР – Монголия.
Заседания лидеров стран ШОС в узком и расширенном составе состоятся 16 сентября. Участники также подпишут Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 12:42
Путин рассказал о работе над договором о сотрудничестве России и Ирана
 
ШОСВ миреВладимир ПутинРоссияСамаркандСаммит ШОС в Самарканде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала