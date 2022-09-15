https://ria.ru/20220915/derevya-1817074281.html

Путин и лидеры стран ШОС посадили деревья в Самарканде

Путин и лидеры стран ШОС посадили деревья в Самарканде - РИА Новости, 15.09.2022

Путин и лидеры стран ШОС посадили деревья в Самарканде

Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран ШОС, прибывшие в четверг в Самарканд, вместе посадили деревья после первого рабочего дня саммита. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:11

2022-09-15T18:11

2022-09-15T20:32

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран ШОС, прибывшие в четверг в Самарканд, вместе посадили деревья после первого рабочего дня саммита.Президент России взял лопату и засыпал землей саженец у таблички с российский флагом. Президент РФ был без галстука, но в костюме с белой рубашкой.Ожидается, что политики сегодня также посетят культурно-этнографический комплекс "Вечный город".Ранее Путин на полях саммита ШОС провел разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, президентом Ирана Ибрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, лидером КНР Си Цзиньпином.Также президент РФ встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и вручил ему орден Александра Невского. Была подписана декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Узбекистаном. Кроме того, российский лидер принял участие в трехсторонней встрече РФ – КНР – Монголия.Заседания лидеров стран ШОС в узком и расширенном составе состоятся 16 сентября. Участники также подпишут Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.

https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html

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Путин и лидеры стран-участниц ШОС сажают деревья в Самарканде Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран ШОС, прибывшие в четверг в Самарканд, вместе посадили деревья после первого рабочего дня саммита. 2022-09-15T18:11 true PT0M31S

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Владимир Лаврентьев

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