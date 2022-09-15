14:00 15.09.2022 (обновлено: 14:29 15.09.2022)
Бюджетные принты и мечтательный реализм: что смотреть на ярмарке Cosmoscow
© Фото : CosmoscowМелвин Соколски. "Big Chair and Table". 1963
© Фото : Cosmoscow
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. В Гостином дворе открывается десятая ярмарка современного искусства Cosmoscow. На крупнейшем в России профильном смотре ведущие галереи и художники представят свои работы на более чем 65 стендах. Обзор самых любопытных экспонатов – в материале РИА Новости.
Самые дорогие
В этом году на стенде галереи XL Projects коллекционеры смогут приобрести мраморную скульптуру и холсты художницы Айдан Салаховой стоимостью выше миллиона рублей. В своем творчестве она исследует взаимодействие Востока и Запада, темы запретов и красоты. Эта работа не станет исключением: противопоставление и контрасты в ней выходят на первый план.
Ценник на скульптуры ключевого представителя русского нонконформизма Игоря Шелковского (стенд Alina Pinsky Gallery) дойдет до двух миллионов рублей. Столько же нужно будет отдать за холст Ольги Тобрелутс из серии "Транскодированные структуры" в Pogodina Gallery.
© Фото : Cosmoscow
Айдан Салахова, из серии "Без слов"
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Айдан Салахова, из серии "Без слов"
© Фото : Cosmoscow
© Фото : Cosmoscow
Игорь Шелковский, ваза "Профили"
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Игорь Шелковский, ваза "Профили"
© Фото : Cosmoscow
1 из 2
Айдан Салахова, из серии "Без слов"
© Фото : Cosmoscow
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Игорь Шелковский, ваза "Профили"
© Фото : Cosmoscow
Самые бюджетные
Традиционно на ярмарке можно найти и бюджетные экспонаты. Особенно интересны они будут тем, кто только планирует собирать свою коллекцию.
На стенде ArtTube Editions представлены тиражные издания галерейных форматов, где каждая работа не теряет аутентичности. Купить объект или принт здесь можно за пять тысяч рублей и выше.
© Фото : CosmoscowАлина Глазун Р. 1988 "Тарелка №5", 2022 Тарелка, белая керамика
© Фото : Cosmoscow
Алина Глазун Р. 1988 "Тарелка №5", 2022 Тарелка, белая керамика
Это работы известных молодых художников Людмилы Барониной, Ивана Тузова, Алины Глазун, Александра Зайцева и Валерия Чтака, обладателя титула Художник года Cosmoscow-2022. Его персональный проект — Выставка одинаковых картин.
Самые необычные
© Фото : CosmoscowВалерий Чтак
© Фото : Cosmoscow
Валерий Чтак
Экспозицию Валерия Чтака можно назвать одной из самых необычных на Cosmoscow. Она состоит из более 30 картин, выполненных в узнаваемом стиле, и станет ироничным ответом на частую претензию в адрес художника.
"Говорите, я рисую одинаковые картины? — парирует автор. — Ну хорошо, вот вам выставка одинаковых картин".
Петербургская художница Лиза Бобкова на стенде галереи Myth представит нежное высказывание о невозможности полета в безвоздушном пространстве: внушительного воздушного змея размером 253 на 150 сантиметров.
© Фото : CosmoscowАндрей Сяйлев, Номад. Из проекта "Прорыв надрыва", 2022
© Фото : Cosmoscow
Андрей Сяйлев, Номад. Из проекта "Прорыв надрыва", 2022
PA Gallery подготовила для зрителей произведения Андрея Сяйлева. Самые частые "персонажи" у него — "паттерновые конструкции": кирпичи, плитка, книги.
Притягивает внимание скульптура "Номад" из проекта "Прорыв надрыва", собранная из найденных мастером предметов. По замыслу, работы художника "всегда вовлекают зрителя в процесс взаимодействия".
Самая технологичная
Отвечая трендам времени, в этом сезоне смотра впервые покажут новую секцию Digital. Ее кураторами стала группа Instigators — международный художественно-исследовательский проект, объединивший NFT-сообщество художников и криптоэнтузиастов. Команда подготовила отдельную выставку, одним из участников которой станет Кирилл Рейв.
© Фото : CosmoscowКирилл Рейв. Череп из пластика "Skull of Civilization"
© Фото : Cosmoscow
Кирилл Рейв. Череп из пластика "Skull of Civilization"
Один из первопроходцев в области блокчейна и NFT, Рейв объединяет современные технологии и археологию. Он реконструировал череп древнего человека, а утерянные фрагменты заменил глитчем (эффект "битого", засвеченного изображения, телевизионных помех и геометрических искажений – Прим.ред.).
Самые фотогеничные
© Фото : CosmoscowГрег Горман, "Грейс Джонс в шляпе, Лос-Анджелес", 1991
© Фото : Cosmoscow
Грег Горман, "Грейс Джонс в шляпе, Лос-Анджелес", 1991
Почитателей фотоискусства порадуют работами легенд андеграундной тусовки: "Фрагменты Монументов" Игоря Мухина и кадры классика современной российской фотографии Сергея Борисова.
А Галерея Люмьер познакомит с мэтрами зарубежной фотографии: работами документалиста звезд Голливуда Гормана Грега и фэшен-фотографа Мелвина Соколски.
© Фото : CosmoscowМелвин Соколски, "Big Chair and Table", 1963
© Фото : Cosmoscow
Мелвин Соколски, "Big Chair and Table", 1963
Самая мистическая
Живопись Александра Лемиша можно увидеть на стенде галереи fābula gallery. В его работах прослеживаются отсылки к феноменам интернет-культуры, социальных сетей, а также намеки на хоррор-эстетику.
© Фото : Cosmoscow Александр Лемиш. Courtesy fābula gallery
© Фото : Cosmoscow
Александр Лемиш. Courtesy fābula gallery
Лемиш – представитель "мечтательного" или "заколдованного" реализма. Популярность тренда на Haunted Realism стала очевидна на ярмарке Art Basel. Задача творений художника – перенести публику в сумеречный мир фантазий.
Самая интерьерная
В этом году восемь лет исполняется галерее Booroom — одной из первых в России, сосредоточившихся на дизайне. Она представляет дизайнеров со всего мира, один из них – Шарль Калпакян, родом из Бейрута, автор с мировым именем, который любит играть с восприятием пространства и объема.
Он создал скамью из коллекции Castle, по которой не определишь, какие ее части выполнены из белого оникса, а какие — из ясеня.
© Фото : CosmoscowРабота Шарля Калпакяна из коллекции Castle
© Фото : Cosmoscow
Работа Шарля Калпакяна из коллекции Castle
Самые текстовые
Многие участники играют с текстом, среди них Валерий Чтак, Кирилл Кто, Илья Жарков.
Из зарубежных имен можно обратить внимание на эстонца Марко Мяетамма. Работы преподавателя Эстонской академии художеств, в прошлом участника Венецианской биеннале, часто выставляются на международных арт-ярмарках. На Cosmoscow их можно будет увидеть на стенде Iragui Gallery.
Ярмарка Cosmoscow 2022 проходит с 15 по 17 сентября.