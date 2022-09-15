https://ria.ru/20220915/cosmoscow-1815439723.html

Бюджетные принты и мечтательный реализм: что смотреть на ярмарке Cosmoscow

Бюджетные принты и мечтательный реализм: что смотреть на ярмарке Cosmoscow - РИА Новости, 15.09.2022

Бюджетные принты и мечтательный реализм: что смотреть на ярмарке Cosmoscow

В Гостином дворе открывается десятая ярмарка современного искусства Cosmoscow. На крупнейшем в России профильном смотре ведущие галереи и художники представят... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:00

2022-09-15T14:00

2022-09-15T14:29

айдан салахова

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cosmoscow

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. В Гостином дворе открывается десятая ярмарка современного искусства Cosmoscow. На крупнейшем в России профильном смотре ведущие галереи и художники представят свои работы на более чем 65 стендах. Обзор самых любопытных экспонатов – в материале РИА Новости.Самые дорогиеВ этом году на стенде галереи XL Projects коллекционеры смогут приобрести мраморную скульптуру и холсты художницы Айдан Салаховой стоимостью выше миллиона рублей. В своем творчестве она исследует взаимодействие Востока и Запада, темы запретов и красоты. Эта работа не станет исключением: противопоставление и контрасты в ней выходят на первый план.Ценник на скульптуры ключевого представителя русского нонконформизма Игоря Шелковского (стенд Alina Pinsky Gallery) дойдет до двух миллионов рублей. Столько же нужно будет отдать за холст Ольги Тобрелутс из серии "Транскодированные структуры" в Pogodina Gallery.Самые бюджетныеТрадиционно на ярмарке можно найти и бюджетные экспонаты. Особенно интересны они будут тем, кто только планирует собирать свою коллекцию.На стенде ArtTube Editions представлены тиражные издания галерейных форматов, где каждая работа не теряет аутентичности. Купить объект или принт здесь можно за пять тысяч рублей и выше.Это работы известных молодых художников Людмилы Барониной, Ивана Тузова, Алины Глазун, Александра Зайцева и Валерия Чтака, обладателя титула Художник года Cosmoscow-2022. Его персональный проект — Выставка одинаковых картин.Самые необычныеЭкспозицию Валерия Чтака можно назвать одной из самых необычных на Cosmoscow. Она состоит из более 30 картин, выполненных в узнаваемом стиле, и станет ироничным ответом на частую претензию в адрес художника.Петербургская художница Лиза Бобкова на стенде галереи Myth представит нежное высказывание о невозможности полета в безвоздушном пространстве: внушительного воздушного змея размером 253 на 150 сантиметров.PA Gallery подготовила для зрителей произведения Андрея Сяйлева. Самые частые "персонажи" у него — "паттерновые конструкции": кирпичи, плитка, книги.Притягивает внимание скульптура "Номад" из проекта "Прорыв надрыва", собранная из найденных мастером предметов. По замыслу, работы художника "всегда вовлекают зрителя в процесс взаимодействия".Самая технологичнаяОтвечая трендам времени, в этом сезоне смотра впервые покажут новую секцию Digital. Ее кураторами стала группа Instigators — международный художественно-исследовательский проект, объединивший NFT-сообщество художников и криптоэнтузиастов. Команда подготовила отдельную выставку, одним из участников которой станет Кирилл Рейв.Один из первопроходцев в области блокчейна и NFT, Рейв объединяет современные технологии и археологию. Он реконструировал череп древнего человека, а утерянные фрагменты заменил глитчем (эффект "битого", засвеченного изображения, телевизионных помех и геометрических искажений – Прим.ред.).Самые фотогеничныеПочитателей фотоискусства порадуют работами легенд андеграундной тусовки: "Фрагменты Монументов" Игоря Мухина и кадры классика современной российской фотографии Сергея Борисова.А Галерея Люмьер познакомит с мэтрами зарубежной фотографии: работами документалиста звезд Голливуда Гормана Грега и фэшен-фотографа Мелвина Соколски.Самая мистическаяЖивопись Александра Лемиша можно увидеть на стенде галереи fābula gallery. В его работах прослеживаются отсылки к феноменам интернет-культуры, социальных сетей, а также намеки на хоррор-эстетику.Лемиш – представитель "мечтательного" или "заколдованного" реализма. Популярность тренда на Haunted Realism стала очевидна на ярмарке Art Basel. Задача творений художника – перенести публику в сумеречный мир фантазий.Самая интерьернаяВ этом году восемь лет исполняется галерее Booroom — одной из первых в России, сосредоточившихся на дизайне. Она представляет дизайнеров со всего мира, один из них – Шарль Калпакян, родом из Бейрута, автор с мировым именем, который любит играть с восприятием пространства и объема.Он создал скамью из коллекции Castle, по которой не определишь, какие ее части выполнены из белого оникса, а какие — из ясеня.Самые текстовыеМногие участники играют с текстом, среди них Валерий Чтак, Кирилл Кто, Илья Жарков.Из зарубежных имен можно обратить внимание на эстонца Марко Мяетамма. Работы преподавателя Эстонской академии художеств, в прошлом участника Венецианской биеннале, часто выставляются на международных арт-ярмарках. На Cosmoscow их можно будет увидеть на стенде Iragui Gallery.Ярмарка Cosmoscow 2022 проходит с 15 по 17 сентября.

https://ria.ru/20220902/fantasy-1813239627.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

айдан салахова, сергей борисов, голливуд, россия, бейрут, cosmoscow, музеи, куда сходить , выставки, искусство