https://ria.ru/20220915/byudzhet-1816899052.html

Минфин предложил сократить незащищенные статьи бюджета, пишут СМИ

Минфин предложил сократить незащищенные статьи бюджета, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2022

Минфин предложил сократить незащищенные статьи бюджета, пишут СМИ

Минфин проинформировал ведомства о сокращении на 10% так называемых незащищенных расходов бюджета на 2023 год, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T09:17

2022-09-15T09:17

2022-09-15T09:17

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Минфин проинформировал ведомства о сокращении на 10% так называемых незащищенных расходов бюджета на 2023 год, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.По словам ряда источников издания, ещё в июне Минфин сообщил другим министерствам и ведомствам о таком сокращении по каналам бюджетного процесса. И это решение остается в силе, уточнил близкий к правительству источник.Такое решение не означает, что траты следующего года окажутся меньше, чем предполагалось в законе о бюджете на действующую трехлетку: в общей сложности расходы вырастут – как в номинальном, так и в реальном выражении, заверили источники издания, близкие к кабинету министров. Кроме этого, секвестр защищенных статей – пенсий, пособий, выплат бюджетникам, медицины, – "разумеется, не планируется", заявил один из собеседников "Ведомостей". Таким образом, секвестр требуется для включения в бюджет новых расходов, делает вывод издание."Проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку пока формируется, параметры еще не утверждены. При этом важно отметить, что он будет учитывать все расходы на обозначенные задачи президента (РФ Владимира Путина - ред.), а также на нормативные обязательства, например, оплату труда и начисление на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов", – сказал собеседник "Ведомостей". Другой источник, близкий к администрации президента, сообщил, что обсуждалась сумма расходов в 27 триллионов рублей.Представители тех министерств, которые дали комментарий изданию по этому поводу - Минстроя, Минцифры и Минспорта - также отметили, что процесс формирования бюджета еще не завершен. Кроме того, источник, близкий к министерству обороны, а также собеседник в одной из крупных оборонно-промышленных компаний, сообщили, что о сокращении финансирования гособоронзаказа речи также не идет. более того, по словам источника, близкого к Минобороны, расходы на денежное содержание военнослужащих вырастут, поэтому и общие расходы на оборону должны увеличиться.Секвестирование обычно затрагивает расходы, связанные с госуправлением, и капитальные расходы, однако принципы сокращения на этот раз, скорее всего, сложатся несколько иначе, сказала изданию заместитель руководителя направления "Бюджетная политика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Герасимова. Предположительно, оно будет проводиться больше по мероприятиям, чем по экономической классификации, считает она.

https://ria.ru/20220911/byudzhet-1815938202.html

https://ria.ru/20220810/byudzhet-1808503364.html

https://ria.ru/20220810/byudzhet-1808496074.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)