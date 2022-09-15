https://ria.ru/20220915/borrel-1816918710.html

Боррель заявил, что в ЕС есть желающие прекратить поддержку Украины

Боррель заявил, что в ЕС есть желающие прекратить поддержку Украины - РИА Новости, 15.09.2022

Боррель заявил, что в ЕС есть желающие прекратить поддержку Украины

Часть европейцев склоняется к тому, чтобы прекратить помогать Украине, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Mundo. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:00

2022-09-15T11:00

2022-09-15T11:50

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жозеп боррель

украина

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Часть европейцев склоняется к тому, чтобы прекратить помогать Украине, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Mundo. "Искушение отказаться от поддержки Украины есть у части европейского общества, они хотят прекратить конфликт, потому что не удается выдержать его последствия и рост цен. Мы должны бороться с этим образом мыслей", — считает он. Дипломат отметил, что сейчас не время давать слабину, и призвал поддерживать Киев. "Я не хочу конфликта, но ясно, что его выиграют на поле боя, дипломатия застряла", — заключил Боррель. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.

https://ria.ru/20220915/sholts-1816906014.html

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Севастиан Котов

в мире, жозеп боррель, украина, евросоюз, киев, россия