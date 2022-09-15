Рейтинг@Mail.ru
Боррель заявил, что в ЕС есть желающие прекратить поддержку Украины - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/borrel-1816918710.html
Боррель заявил, что в ЕС есть желающие прекратить поддержку Украины
Боррель заявил, что в ЕС есть желающие прекратить поддержку Украины - РИА Новости, 15.09.2022
Боррель заявил, что в ЕС есть желающие прекратить поддержку Украины
Часть европейцев склоняется к тому, чтобы прекратить помогать Украине, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Mundo. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:00
2022-09-15T11:50
в мире
жозеп боррель
украина
евросоюз
киев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811920_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_16a77f3332fed42bc92daa32a75fea2b.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Часть европейцев склоняется к тому, чтобы прекратить помогать Украине, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Mundo. "Искушение отказаться от поддержки Украины есть у части европейского общества, они хотят прекратить конфликт, потому что не удается выдержать его последствия и рост цен. Мы должны бороться с этим образом мыслей", — считает он. Дипломат отметил, что сейчас не время давать слабину, и призвал поддерживать Киев. "Я не хочу конфликта, но ясно, что его выиграют на поле боя, дипломатия застряла", — заключил Боррель. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
https://ria.ru/20220915/sholts-1816906014.html
https://ria.ru/20220914/ukraina-1816560761.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811920_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_1938255cd8ec9c2f70efa5c36d14d268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жозеп боррель, украина, евросоюз, киев, россия
В мире, Жозеп Боррель, Украина, Евросоюз, Киев, Россия
11:00 15.09.2022 (обновлено: 11:50 15.09.2022)
 
Боррель заявил, что в ЕС есть желающие прекратить поддержку Украины

Глава дипломатии ЕС Боррель признал наличие в Европе желающих прекратить поддержку Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Часть европейцев склоняется к тому, чтобы прекратить помогать Украине, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Mundo.
"Искушение отказаться от поддержки Украины есть у части европейского общества, они хотят прекратить конфликт, потому что не удается выдержать его последствия и рост цен. Мы должны бороться с этим образом мыслей", — считает он.
Дипломат отметил, что сейчас не время давать слабину, и призвал поддерживать Киев.
"Я не хочу конфликта, но ясно, что его выиграют на поле боя, дипломатия застряла", — заключил Боррель.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.

Читайте также:

 
В миреЖозеп БоррельУкраинаЕвросоюзКиевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала