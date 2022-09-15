11:00 15.09.2022 (обновлено: 11:50 15.09.2022)
Боррель заявил, что в ЕС есть желающие прекратить поддержку Украины
Глава дипломатии ЕС Боррель признал наличие в Европе желающих прекратить поддержку Киева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Часть европейцев склоняется к тому, чтобы прекратить помогать Украине, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Mundo.
"Искушение отказаться от поддержки Украины есть у части европейского общества, они хотят прекратить конфликт, потому что не удается выдержать его последствия и рост цен. Мы должны бороться с этим образом мыслей", — считает он.
Дипломат отметил, что сейчас не время давать слабину, и призвал поддерживать Киев.
"Я не хочу конфликта, но ясно, что его выиграют на поле боя, дипломатия застряла", — заключил Боррель.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.