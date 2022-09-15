https://ria.ru/20220915/borrel-1816909462.html

Россия не получила стенограмму выступления Борреля, заявили в МИД

Россия не получила стенограмму выступления Борреля, заявили в МИД - РИА Новости, 15.09.2022

Россия не получила стенограмму выступления Борреля, заявили в МИД

В Москве так и не получили стенограмму выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, где он предположительно употребил в адрес России эпитет... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:17

2022-09-15T10:17

2022-09-15T10:23

жозеп боррель

мария захарова

сергей лавров

россия

москва

прага

санкции в отношении россии

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811521_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_e7cf86884eff1304e4f10086c3e8d15c.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Москве так и не получили стенограмму выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, где он предположительно употребил в адрес России эпитет "фашистская", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."(По состоянию) на вчерашний день - нет", - сказала Захарова в эфире программы "Соловьев Live".В начале сентября Боррель, отвечая депутатам на межпарламентской конференции в Праге, перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля.Эстонский парламентарий задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.После инцидента глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона запросила в офисе Жозепа Борреля стенограмму выступления на испанском языке.

https://ria.ru/20220913/zaes-1816554715.html

https://ria.ru/20220913/ukraina-1816557131.html

россия

москва

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жозеп боррель, мария захарова, сергей лавров, россия, москва, прага, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире