https://ria.ru/20220915/borrel-1816909462.html
Россия не получила стенограмму выступления Борреля, заявили в МИД
Россия не получила стенограмму выступления Борреля, заявили в МИД - РИА Новости, 15.09.2022
Россия не получила стенограмму выступления Борреля, заявили в МИД
В Москве так и не получили стенограмму выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, где он предположительно употребил в адрес России эпитет... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:17
2022-09-15T10:17
2022-09-15T10:23
жозеп боррель
мария захарова
сергей лавров
россия
москва
прага
санкции в отношении россии
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811521_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_e7cf86884eff1304e4f10086c3e8d15c.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Москве так и не получили стенограмму выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, где он предположительно употребил в адрес России эпитет "фашистская", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."(По состоянию) на вчерашний день - нет", - сказала Захарова в эфире программы "Соловьев Live".В начале сентября Боррель, отвечая депутатам на межпарламентской конференции в Праге, перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля.Эстонский парламентарий задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.После инцидента глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона запросила в офисе Жозепа Борреля стенограмму выступления на испанском языке.
https://ria.ru/20220913/zaes-1816554715.html
https://ria.ru/20220913/ukraina-1816557131.html
россия
москва
прага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811521_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_8ad9e60aee714a33c2655c0ea3856be3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, мария захарова, сергей лавров, россия, москва, прага, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире
Жозеп Боррель, Мария Захарова, Сергей Лавров, Россия, Москва, Прага, Санкции в отношении России, Евросоюз, В мире
10:17 15.09.2022 (обновлено: 10:23 15.09.2022)
Россия не получила стенограмму выступления Борреля, заявили в МИД
Захарова: в Москве так и не получили стенограмму выступления Борреля о России