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Россия не получила стенограмму выступления Борреля, заявили в МИД - РИА Новости, 15.09.2022
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Россия не получила стенограмму выступления Борреля, заявили в МИД
Россия не получила стенограмму выступления Борреля, заявили в МИД - РИА Новости, 15.09.2022
Россия не получила стенограмму выступления Борреля, заявили в МИД
В Москве так и не получили стенограмму выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, где он предположительно употребил в адрес России эпитет... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:17
2022-09-15T10:23
жозеп боррель
мария захарова
сергей лавров
россия
москва
прага
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Москве так и не получили стенограмму выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, где он предположительно употребил в адрес России эпитет "фашистская", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."(По состоянию) на вчерашний день - нет", - сказала Захарова в эфире программы "Соловьев Live".В начале сентября Боррель, отвечая депутатам на межпарламентской конференции в Праге, перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля.Эстонский парламентарий задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.После инцидента глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона запросила в офисе Жозепа Борреля стенограмму выступления на испанском языке.
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жозеп боррель, мария захарова, сергей лавров, россия, москва, прага, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире
Жозеп Боррель, Мария Захарова, Сергей Лавров, Россия, Москва, Прага, Санкции в отношении России, Евросоюз, В мире
10:17 15.09.2022 (обновлено: 10:23 15.09.2022)
 
Россия не получила стенограмму выступления Борреля, заявили в МИД

Захарова: в Москве так и не получили стенограмму выступления Борреля о России

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Москве так и не получили стенограмму выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, где он предположительно употребил в адрес России эпитет "фашистская", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"(По состоянию) на вчерашний день - нет", - сказала Захарова в эфире программы "Соловьев Live".
В начале сентября Боррель, отвечая депутатам на межпарламентской конференции в Праге, перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля.
Эстонский парламентарий задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.
После инцидента глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона запросила в офисе Жозепа Борреля стенограмму выступления на испанском языке.

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