https://ria.ru/20220915/bilayn-1816920388.html

"Билайн" в честь 30-летия назовет 30 базовых станций именами сотрудников

"Билайн" в честь 30-летия назовет 30 базовых станций именами сотрудников - РИА Новости, 15.09.2022

"Билайн" в честь 30-летия назовет 30 базовых станций именами сотрудников

Мобильный оператор "Билайн" празднует свое тридцатилетие, в честь этого события оператор даст 30 базовым станциям имена сотрудников, которые работают в компании РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:04

2022-09-15T11:04

2022-09-15T15:17

новости компаний - экономика

билайн

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816919383_0:0:2101:1181_1920x0_80_0_0_0301c306c477fb5f56e2f8da522d5c83.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мобильный оператор "Билайн" празднует свое тридцатилетие, в честь этого события оператор даст 30 базовым станциям имена сотрудников, которые работают в компании больше 20 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Билайна"."Компания ("Билайн" - ред.) отпразднует свой юбилей необычной акцией: в компании решили дать имена сотрудников базовым станциям. Теперь инфраструктурные объекты по всей стране будут названы в честь 30 сотрудников, которые работают в компании дольше всех", - говорится в сообщении.В "Билайне" напомнили, что телеком-оператор был основан в 1992 году Дмитрием Зиминым. По словам гендиректора Александра Торбахова, мало компаний в России "могут похвастаться таким опытом", в телекоммуникационной отрасли "это и вовсе уникальный случай"."Для меня абсолютно очевидно, что сила любой компании заключается в ее сотрудниках. ... Мы очень гордимся сотрудниками, которые остаются верны нашей компании на протяжении такого длительного времени. Базовые станции, которые будут названы в их честь - это не просто красивый жест, это символ устойчивости, силы и успешности нашей компании. В центре внимания которой всегда были люди", - отметил Торбахов.Уточняется, что прочитать истории и воспоминания некоторых сотрудников, имена которых получили базовые станции, можно на праздничном сайте, приуроченном к тридцатилетию компании.

https://ria.ru/20220905/bilayn-1814032811.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, билайн, россия