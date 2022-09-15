https://ria.ru/20220915/bilayn-1816920388.html
"Билайн" в честь 30-летия назовет 30 базовых станций именами сотрудников
"Билайн" в честь 30-летия назовет 30 базовых станций именами сотрудников - РИА Новости, 15.09.2022
"Билайн" в честь 30-летия назовет 30 базовых станций именами сотрудников
Мобильный оператор "Билайн" празднует свое тридцатилетие, в честь этого события оператор даст 30 базовым станциям имена сотрудников, которые работают в компании РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:04
2022-09-15T11:04
2022-09-15T15:17
новости компаний - экономика
билайн
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мобильный оператор "Билайн" празднует свое тридцатилетие, в честь этого события оператор даст 30 базовым станциям имена сотрудников, которые работают в компании больше 20 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Билайна"."Компания ("Билайн" - ред.) отпразднует свой юбилей необычной акцией: в компании решили дать имена сотрудников базовым станциям. Теперь инфраструктурные объекты по всей стране будут названы в честь 30 сотрудников, которые работают в компании дольше всех", - говорится в сообщении.В "Билайне" напомнили, что телеком-оператор был основан в 1992 году Дмитрием Зиминым. По словам гендиректора Александра Торбахова, мало компаний в России "могут похвастаться таким опытом", в телекоммуникационной отрасли "это и вовсе уникальный случай"."Для меня абсолютно очевидно, что сила любой компании заключается в ее сотрудниках. ... Мы очень гордимся сотрудниками, которые остаются верны нашей компании на протяжении такого длительного времени. Базовые станции, которые будут названы в их честь - это не просто красивый жест, это символ устойчивости, силы и успешности нашей компании. В центре внимания которой всегда были люди", - отметил Торбахов.Уточняется, что прочитать истории и воспоминания некоторых сотрудников, имена которых получили базовые станции, можно на праздничном сайте, приуроченном к тридцатилетию компании.
https://ria.ru/20220905/bilayn-1814032811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, билайн, россия
Новости компаний - Экономика, Билайн, Россия
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мобильный оператор "Билайн" празднует свое тридцатилетие, в честь этого события оператор даст 30 базовым станциям имена сотрудников, которые работают в компании больше 20 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Билайна".
"Компания ("Билайн" - ред.) отпразднует свой юбилей необычной акцией: в компании решили дать имена сотрудников базовым станциям. Теперь инфраструктурные объекты по всей стране будут названы в честь 30 сотрудников, которые работают в компании дольше всех", - говорится в сообщении.
В "Билайне" напомнили, что телеком-оператор был основан в 1992 году Дмитрием Зиминым
. По словам гендиректора Александра Торбахова
, мало компаний в России
"могут похвастаться таким опытом", в телекоммуникационной отрасли "это и вовсе уникальный случай".
"Для меня абсолютно очевидно, что сила любой компании заключается в ее сотрудниках. ... Мы очень гордимся сотрудниками, которые остаются верны нашей компании на протяжении такого длительного времени. Базовые станции, которые будут названы в их честь - это не просто красивый жест, это символ устойчивости, силы и успешности нашей компании. В центре внимания которой всегда были люди", - отметил Торбахов.
Уточняется, что прочитать истории и воспоминания некоторых сотрудников, имена которых получили базовые станции, можно на праздничном сайте, приуроченном к тридцатилетию компании.