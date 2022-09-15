https://ria.ru/20220915/barnaul-1816945770.html

Власти Алтая поддержали проект Дом.рф о застройке участков в Барнауле

Власти Алтая поддержали проект Дом.рф о застройке участков в Барнауле - РИА Новости, 15.09.2022

Власти Алтая поддержали проект Дом.рф о застройке участков в Барнауле

Власти Алтайского края поддержали предложение Дом.рф о начале комплексного развития двух земельных участков в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:24

2022-09-15T12:24

2022-09-15T12:24

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экономика

барнаул

алтайский край

"дом.рф"

россия

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БАРНАУЛ, 15 сен - РИА Новости. Власти Алтайского края поддержали предложение Дом.рф о начале комплексного развития двух земельных участков в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального правительства."Правительство региона поддерживает предложение Дом.рф о начале комплексного развития двух незастроенных, но перспективных земельных участков Барнаула. Совместными усилиями нам удастся создать здесь достойную инфраструктуру для жизни барнаульцев", — цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Алтайского края Александра Климина.Представители Дом.рф и банка Дом.рф рассказали, что в ближайшее время планируется провести аукционы по продаже некоторых участков под коммерческую застройку, а до конца года – реализовать участки под жилищное строительство."Так, 23 сентября пройдет аукцион по продаже 15,5 гектара земли вблизи улицы Западный разъезд. Он предназначен под строительство производственных предприятий, складов, оптовых баз и т.п. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 сентября. До 3 октября ведется прием заявок на участие в аукционах по продаже трех участков общей площадью более 26 га на Павловском тракте. Здесь можно будет построить объекты торговли, общепита, бытового обслуживания. Торги пройдут 7 октября", - уточнила пресс-служба.Сообщается, что до конца года состоятся торги на право реализации проекта комплексного развития территории по участку в селе Власиха площадью более 383 гектаров с градостроительным потенциалом 413 тысяч квадратных метров жилья. Этот проект будет реализован с применением стандарта комплексного развития территорий – с созданием зон отдыха, детских и спортивных площадок, объектов социальной инфраструктуры, благоустройством.В четвёртом квартале в крае запланированы еще одни торги. Инвесторам под реализацию проекта комплексного развития территорий будет предложен участок рядом с Павловским трактом площадью 916,97 гектара – там можно будет разместить как многоэтажные жилые дома, так и производственные объекты."В Алтайском крае мы представили действительно перспективные участки, которые были подготовлены под застройку специалистами Дом.рф. Для наиболее эффективной реализации проектов на предлагаемых территориях инвесторы могут воспользоваться широким спектром механизмов и инструментов института развития, которые, например, позволяют создавать разнообразную инфраструктуру или предлагать доступное ипотечное кредитование", - сообщил директор подразделения продвижения и предоставления земельных участков Дом.рф Николай Сарокваша.

https://ria.ru/20220902/kompleks-1814016313.html

https://ria.ru/20220826/shkoly-1812315698.html

https://ria.ru/20220812/altay-1809228548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, барнаул, алтайский край, "дом.рф", россия