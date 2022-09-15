https://ria.ru/20220915/barnaul-1816945770.html
Власти Алтая поддержали проект Дом.рф о застройке участков в Барнауле
Власти Алтая поддержали проект Дом.рф о застройке участков в Барнауле - РИА Новости, 15.09.2022
Власти Алтая поддержали проект Дом.рф о застройке участков в Барнауле
Власти Алтайского края поддержали предложение Дом.рф о начале комплексного развития двух земельных участков в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:24
2022-09-15T12:24
2022-09-15T12:24
алтайский край
экономика
барнаул
алтайский край
"дом.рф"
россия
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БАРНАУЛ, 15 сен - РИА Новости. Власти Алтайского края поддержали предложение Дом.рф о начале комплексного развития двух земельных участков в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального правительства."Правительство региона поддерживает предложение Дом.рф о начале комплексного развития двух незастроенных, но перспективных земельных участков Барнаула. Совместными усилиями нам удастся создать здесь достойную инфраструктуру для жизни барнаульцев", — цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Алтайского края Александра Климина.Представители Дом.рф и банка Дом.рф рассказали, что в ближайшее время планируется провести аукционы по продаже некоторых участков под коммерческую застройку, а до конца года – реализовать участки под жилищное строительство."Так, 23 сентября пройдет аукцион по продаже 15,5 гектара земли вблизи улицы Западный разъезд. Он предназначен под строительство производственных предприятий, складов, оптовых баз и т.п. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 сентября. До 3 октября ведется прием заявок на участие в аукционах по продаже трех участков общей площадью более 26 га на Павловском тракте. Здесь можно будет построить объекты торговли, общепита, бытового обслуживания. Торги пройдут 7 октября", - уточнила пресс-служба.Сообщается, что до конца года состоятся торги на право реализации проекта комплексного развития территории по участку в селе Власиха площадью более 383 гектаров с градостроительным потенциалом 413 тысяч квадратных метров жилья. Этот проект будет реализован с применением стандарта комплексного развития территорий – с созданием зон отдыха, детских и спортивных площадок, объектов социальной инфраструктуры, благоустройством.В четвёртом квартале в крае запланированы еще одни торги. Инвесторам под реализацию проекта комплексного развития территорий будет предложен участок рядом с Павловским трактом площадью 916,97 гектара – там можно будет разместить как многоэтажные жилые дома, так и производственные объекты."В Алтайском крае мы представили действительно перспективные участки, которые были подготовлены под застройку специалистами Дом.рф. Для наиболее эффективной реализации проектов на предлагаемых территориях инвесторы могут воспользоваться широким спектром механизмов и инструментов института развития, которые, например, позволяют создавать разнообразную инфраструктуру или предлагать доступное ипотечное кредитование", - сообщил директор подразделения продвижения и предоставления земельных участков Дом.рф Николай Сарокваша.
https://ria.ru/20220902/kompleks-1814016313.html
https://ria.ru/20220826/shkoly-1812315698.html
https://ria.ru/20220812/altay-1809228548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, барнаул, алтайский край, "дом.рф", россия
Алтайский край, Экономика, Барнаул, Алтайский край, "Дом.РФ", Россия
Власти Алтая поддержали проект Дом.рф о застройке участков в Барнауле
Власти Алтайского края поддержали проект Дом.рф о комплексном развитии участков в Барнауле
БАРНАУЛ, 15 сен - РИА Новости. Власти Алтайского края поддержали предложение Дом.рф о начале комплексного развития двух земельных участков в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Правительство региона поддерживает предложение Дом.рф о начале комплексного развития двух незастроенных, но перспективных земельных участков Барнаула. Совместными усилиями нам удастся создать здесь достойную инфраструктуру для жизни барнаульцев", — цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Алтайского края Александра Климина.
Представители Дом.рф
и банка Дом.рф рассказали, что в ближайшее время планируется провести аукционы по продаже некоторых участков под коммерческую застройку, а до конца года – реализовать участки под жилищное строительство.
"Так, 23 сентября пройдет аукцион по продаже 15,5 гектара земли вблизи улицы Западный разъезд. Он предназначен под строительство производственных предприятий, складов, оптовых баз и т.п. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 сентября. До 3 октября ведется прием заявок на участие в аукционах по продаже трех участков общей площадью более 26 га на Павловском тракте. Здесь можно будет построить объекты торговли, общепита, бытового обслуживания. Торги пройдут 7 октября", - уточнила пресс-служба.
Сообщается, что до конца года состоятся торги на право реализации проекта комплексного развития территории по участку в селе Власиха площадью более 383 гектаров с градостроительным потенциалом 413 тысяч квадратных метров жилья. Этот проект будет реализован с применением стандарта комплексного развития территорий – с созданием зон отдыха, детских и спортивных площадок, объектов социальной инфраструктуры, благоустройством.
В четвёртом квартале в крае запланированы еще одни торги. Инвесторам под реализацию проекта комплексного развития территорий будет предложен участок рядом с Павловским трактом площадью 916,97 гектара – там можно будет разместить как многоэтажные жилые дома, так и производственные объекты.
"В Алтайском крае мы представили действительно перспективные участки, которые были подготовлены под застройку специалистами Дом.рф. Для наиболее эффективной реализации проектов на предлагаемых территориях инвесторы могут воспользоваться широким спектром механизмов и инструментов института развития, которые, например, позволяют создавать разнообразную инфраструктуру или предлагать доступное ипотечное кредитование", - сообщил директор подразделения продвижения и предоставления земельных участков Дом.рф Николай Сарокваша.