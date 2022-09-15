https://ria.ru/20220915/balashikha-1817034656.html
Власти Балашихи на День города отменили салют и концерт звезд эстрады
Власти Балашихи на День города отменили салют и концерт звезд эстрады - РИА Новости, 15.09.2022
Власти Балашихи на День города отменили салют и концерт звезд эстрады
Власти городского округа Балашиха отменили на День города салют и концерт звезд эстрады, сообщил в социальных сетях глава городского округа Сергей Юров. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:47
2022-09-15T16:47
2022-09-15T16:47
балашиха
сергей юров
праздник
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Власти городского округа Балашиха отменили на День города салют и концерт звезд эстрады, сообщил в социальных сетях глава городского округа Сергей Юров."В эти выходные мы традиционно празднуем день города. Наша любимая Балашиха отметит 192-й день рождения. Праздник пройдёт в наших парках и на центральных улицах. Благодарю всех, кто обратился ко мне лично и через социальные сети по поводу поддержки наших военнослужащих. Мы солидарны с вами. Мы приняли решение изменить формат праздника. В этом году в городе не будет салюта, на центральных площадках вместо артистов, которых мы планировали пригласить, с большими концертами выступят ансамбли наших воинских подразделений: Дивизии имени Дзержинского и Ракетных войск стратегического назначения, городские творческие коллективы",- написал глава округа.Самому большому муниципалитету России – Балашихе - исполняется 192 года. Он был образован в 1830 году.
https://ria.ru/20220913/balashikha-1816463960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балашиха, сергей юров, праздник
Балашиха, Сергей Юров, Праздник
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Власти городского округа Балашиха отменили на День города салют и концерт звезд эстрады, сообщил в социальных сетях глава городского округа Сергей Юров.
"В эти выходные мы традиционно празднуем день города. Наша любимая Балашиха отметит 192-й день рождения. Праздник пройдёт в наших парках и на центральных улицах. Благодарю всех, кто обратился ко мне лично и через социальные сети по поводу поддержки наших военнослужащих. Мы солидарны с вами. Мы приняли решение изменить формат праздника. В этом году в городе не будет салюта, на центральных площадках вместо артистов, которых мы планировали пригласить, с большими концертами выступят ансамбли наших воинских подразделений: Дивизии имени Дзержинского и Ракетных войск стратегического назначения, городские творческие коллективы",- написал глава округа.
Самому большому муниципалитету России – Балашихе
- исполняется 192 года. Он был образован в 1830 году.