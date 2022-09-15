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Власти Балашихи на День города отменили салют и концерт звезд эстрады - РИА Новости, 15.09.2022
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Власти Балашихи на День города отменили салют и концерт звезд эстрады
Власти Балашихи на День города отменили салют и концерт звезд эстрады - РИА Новости, 15.09.2022
Власти Балашихи на День города отменили салют и концерт звезд эстрады
Власти городского округа Балашиха отменили на День города салют и концерт звезд эстрады, сообщил в социальных сетях глава городского округа Сергей Юров. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:47
2022-09-15T16:47
балашиха
сергей юров
праздник
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Власти городского округа Балашиха отменили на День города салют и концерт звезд эстрады, сообщил в социальных сетях глава городского округа Сергей Юров."В эти выходные мы традиционно празднуем день города. Наша любимая Балашиха отметит 192-й день рождения. Праздник пройдёт в наших парках и на центральных улицах. Благодарю всех, кто обратился ко мне лично и через социальные сети по поводу поддержки наших военнослужащих. Мы солидарны с вами. Мы приняли решение изменить формат праздника. В этом году в городе не будет салюта, на центральных площадках вместо артистов, которых мы планировали пригласить, с большими концертами выступят ансамбли наших воинских подразделений: Дивизии имени Дзержинского и Ракетных войск стратегического назначения, городские творческие коллективы",- написал глава округа.Самому большому муниципалитету России – Балашихе - исполняется 192 года. Он был образован в 1830 году.
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балашиха, сергей юров, праздник
Балашиха, Сергей Юров, Праздник
16:47 15.09.2022
 

Власти Балашихи на День города отменили салют и концерт звезд эстрады

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМузыканты военного духового оркестра имени Ф. Э. Дзержинского
Музыканты военного духового оркестра имени Ф. Э. Дзержинского - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Власти городского округа Балашиха отменили на День города салют и концерт звезд эстрады, сообщил в социальных сетях глава городского округа Сергей Юров.
"В эти выходные мы традиционно празднуем день города. Наша любимая Балашиха отметит 192-й день рождения. Праздник пройдёт в наших парках и на центральных улицах. Благодарю всех, кто обратился ко мне лично и через социальные сети по поводу поддержки наших военнослужащих. Мы солидарны с вами. Мы приняли решение изменить формат праздника. В этом году в городе не будет салюта, на центральных площадках вместо артистов, которых мы планировали пригласить, с большими концертами выступят ансамбли наших воинских подразделений: Дивизии имени Дзержинского и Ракетных войск стратегического назначения, городские творческие коллективы",- написал глава округа.
Самому большому муниципалитету России – Балашихе - исполняется 192 года. Он был образован в 1830 году.

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